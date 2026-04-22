استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وفد الاتحاد المصري للياقة البدنية وكمال الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم، المساعد التنفيذي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ورئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي؛ لتعزيز التعاون ودعم الأنشطة الرياضية بالمحافظة.

إعلان البطولة الإفريقية نوفمبر 2026

وخلال الاجتماع، أعلن رئيس الاتحاد عن قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي باختيار محافظة الإسكندرية لاستضافة وتنظيم البطولة الإفريقية للياقة البدنية وكمال الأجسام لعام 2026، والمقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن القرار يعكس قدرة الدولة المصرية على تنظيم الفعاليات الكبرى.

تهنئة بـ "ثقة القيادة السياسية"

وقدم الدكتور عادل فهيم التهنئة للمهندس أيمن عطية على ثقة القيادة السياسية بتكليفه محافظًا للإسكندرية، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس كفاءته وخبراته التي تؤهله لقيادة عروس البحر المتوسط نحو مزيد من التنمية والتطوير.

رؤية المحافظ: بناء الإنسان ودعم السياحة

من جانبه، رحب محافظ الإسكندرية بالقرار، مؤكدًا تقديم كافة التيسيرات اللازمة وتسخير الإمكانيات المتاحة لخروج البطولة بصورةٍ مشرفة تليق بمكانة مصر. وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الرياضة والشباب، باعتباره أحد المحاور الأساسية لبناء الإنسان، فضلًا عن تعزيز مكانة الإسكندرية كوجهة رياضية وسياحية متميزة.

تكريم دولي وقائمة الحضور

وفي ختام اللقاء، منح الدكتور عادل فهيم، نائبًا عن الدكتور رافائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي، محافظ الإسكندرية أعلى شهادة تقدير من الاتحاد الدولي؛ تقديرًا لدوره وتعاونه الإيجابي.

شهد اللقاء حضور وفد الاتحاد الذي ضم كل من، صالح حسن صالح عضو مجلس الإدارة، والمهندس سامي بشير المدير التنفيذي، عبد الموجود إبراهيم المدير المالي، محمد محسن الحكم الدولي وسكرتير عام لجنة الحكام، المهندس عبد اللطيف كامل رئيس منطقة الإسكندرية، والسيد محمود علي نائب رئيس المنطقة، محمد رجب عضو منطقة الإسكندرية.