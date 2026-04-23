الرئيس اللبناني: إسرائيل تستهدف الإعلاميين لإخفاء جرائمها ضد لبنان

كتب : مصراوي

08:21 ص 23/04/2026

جوزيف عون

وكالات

أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون، عن ألمه لاستشهاد الإعلامية أمال خليل جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدة الطيري أمس، وأصيبت فيه الإعلامية زينب فرج.

ورأى عون أن تعمد إسرائيل استهداف الإعلاميين بشكل مباشر يهدف إلى إخفاء حقيقة ارتكاباتها العدوانية ضد لبنان، مشدد على أن هذه الأفعال تشكل جرائم ضد الإنسانية تعاقب عليها القوانين والأعراف الدولية، وتشكل حافزا لتدخل المجتمع الدولي لوضع حد لها.

وقدم عون تعازيه إلى عائلة الإعلامية الشهيدة التي انضمت إلى قافلة الإعلاميين الشهداء الذين سبقوها على درب الشهادة على أرض الجنوب.

كما عزى الرئيس اللبناني أسرة جريدة الأخبار والأسرة الإعلامية اللبنانية والعربية، سائلا الرحمة للشهيدة والصبر والعزاء لجميع أسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لفرج التي أصيبت في الاعتداء نفسه.

واستشهدت الصحفية في جريدة الأخبار آمال خليل أمس الأربعاء في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الطيري جنوبي لبنان.

وفي التفاصيل التي سبقت إعلام استشهاد خليل، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية بإصابات، بينهم صحفيون، في هجوم جوي إسرائيلي استهدف بلدة الطيري في جنوب لبنان، للمرة الثانية خلال ساعات.

وذكرت الوكالة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت الزميلتين الصحفيتين آمال خليل وزينب فرج، ومنعت الصليب الأحمر والجيش اللبناني من التوجه إليهما.

وفي وقت لاحق تمكن فريق الصليب الأحمر اللبناني من إجلاء فرج التي أصيبت بجروح، إلا أن الجيش الإسرائيلي حال دون الوصول إلى خليل.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب خرقا فاضحا للقانون الدولي عبر عرقلة جهود إنقاذ خليل، واستهداف سيارة إسعاف تحمل شارة الصليب الأحمر بوضوح، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



حدث بالفن | عزاء والد منة شلبي وحقيقة صورة هاني شاكر داخل المستشفى
حدث بالفن | عزاء والد منة شلبي وحقيقة صورة هاني شاكر داخل المستشفى
الداخلية توافق لـ21 مواطنًا على رد الجنسية المصرية (الأسماء)
الداخلية توافق لـ21 مواطنًا على رد الجنسية المصرية (الأسماء)
قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟
قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟
هل يشارك صلاح مع منتخب مصر في المونديال بلا نادٍ؟
هل يشارك صلاح مع منتخب مصر في المونديال بلا نادٍ؟
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الخميس
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الخميس

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟