إيداع سيدة مسنّة بلا مأوى دار رعاية بالإسكندرية:"زوجي وابني رموني في الشارع"

كتب : محمد البدري

12:35 ص 23/04/2026

أودعت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، سيدة مسنّة بلا مأوى بدار رعاية "الهدايا"؛ إثر تدخل فريق التدخل السريع لإنقاذها بمنطقة باكوس عقب تعرضها للطرد من منزلها، وذلك في إطار جهود توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

تفاصيل البلاغ

استجاب فريق التدخل السريع بشكل فوري لبلاغ يفيد بوجود السيدة في الشارع بمنطقة باكوس التابعة لحي شرق؛ حيث تبين أنها تدعى "زنوبة. أ. م.ع"، تبلغ من العمر 63 عامًا، وأفادت بتعرضها للطرد من منزلها على يد زوجها وابنها، مما أدى لبقائها دون مأوى.

الإجراءات القانونية والطبية

واتخذت المديرية الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير محضرًا إداريًّا حمل رقم 56 لسنة 2026 بقسم شرطة أول الرمل.

كما تم نقل السيدة إلى مستشفى صدر المعمورة، حيث خضعت للكشف الطبي وأشعة على الصدر وتحاليل دم شاملة للاطمئنان على حالتها الصحية قبل نقلها لمقر الإقامة الجديد.

توفير الرعاية بدار "الهدايا"

وبالتنسيق مع إدارة الدفاع الاجتماعي، جرى نقل السيدة وإيداعها بدار "الهدايا" لرعاية السيدات لتوفير رعايةً متكاملةً وأوجه الدعم اللازمة لها.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي استمرار جهودها في التعامل الفوري مع الحالات الإنسانية، مشددةً على أهمية سرعة إبلاغ المواطنين عن وجود أي حالات بلا مأوى لضمان سرعة إنقاذهم.

تضامن الإسكندرية منطقة باكوس مستشفى صدر المعمورة رعاية المسنين مديرية التضامن الاجتماعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور
زووم

أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور

الإعدام نهاية "أبو اتاتا": ذبح سائق "ترسا" بسكين الانتقام على "برشامة بطن"
حوادث وقضايا

الإعدام نهاية "أبو اتاتا": ذبح سائق "ترسا" بسكين الانتقام على "برشامة بطن"
تجميد وفني.. 6 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة بيراميدز
رياضة محلية

تجميد وفني.. 6 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة بيراميدز
قبل صدام الغد.. أغلى 10 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز
رياضة محلية

قبل صدام الغد.. أغلى 10 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز
طلبات إحاطة بسبب ارتفاع إيجارات أراضي "الأوقاف".. ومطالب باستدعاء الوزير
أخبار مصر

طلبات إحاطة بسبب ارتفاع إيجارات أراضي "الأوقاف".. ومطالب باستدعاء الوزير

أخبار

المزيد

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟