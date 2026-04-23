أودعت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، سيدة مسنّة بلا مأوى بدار رعاية "الهدايا"؛ إثر تدخل فريق التدخل السريع لإنقاذها بمنطقة باكوس عقب تعرضها للطرد من منزلها، وذلك في إطار جهود توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

تفاصيل البلاغ

استجاب فريق التدخل السريع بشكل فوري لبلاغ يفيد بوجود السيدة في الشارع بمنطقة باكوس التابعة لحي شرق؛ حيث تبين أنها تدعى "زنوبة. أ. م.ع"، تبلغ من العمر 63 عامًا، وأفادت بتعرضها للطرد من منزلها على يد زوجها وابنها، مما أدى لبقائها دون مأوى.

الإجراءات القانونية والطبية

واتخذت المديرية الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير محضرًا إداريًّا حمل رقم 56 لسنة 2026 بقسم شرطة أول الرمل.

كما تم نقل السيدة إلى مستشفى صدر المعمورة، حيث خضعت للكشف الطبي وأشعة على الصدر وتحاليل دم شاملة للاطمئنان على حالتها الصحية قبل نقلها لمقر الإقامة الجديد.

توفير الرعاية بدار "الهدايا"

وبالتنسيق مع إدارة الدفاع الاجتماعي، جرى نقل السيدة وإيداعها بدار "الهدايا" لرعاية السيدات لتوفير رعايةً متكاملةً وأوجه الدعم اللازمة لها.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي استمرار جهودها في التعامل الفوري مع الحالات الإنسانية، مشددةً على أهمية سرعة إبلاغ المواطنين عن وجود أي حالات بلا مأوى لضمان سرعة إنقاذهم.