مسلحون يقتلون 11 شخصا ويحرقون منازل في نيجيريا

كتب : مصراوي

08:09 ص 23/04/2026

مسلحون في نيجيريا

وكالات

قتل 11 شخصا، بينما أصيب 2 بجروح حرجة بهجوم مسلحين إسلاميين على قرية نائية شمال شرق نيجيريا الليلة الماضية.

ويُعد هذا الهجوم أحدث موجة من أعمال العنف في البلد الأكبر من حيث عدد السكان في أفريقيا، والذي يكافح منذ فترة طويلة أزمة أمنية معقدة.

ووقع الهجوم في وقت متأخر من ليل الثلاثاء في بوباجو، وهي منطقة نائية على أطراف غابة سامبيسا بولاية بورنو، التي تعتبر مركز الصراع الطويل في نيجيريا ضد التمرد المسلح.

قال قرويون، إنهم دفنوا الضحايا أمس الأربعاء، ونسبوا الهجوم إلى جماعة بوكو حرام المتطرفة.

وقال رئيس المجلس المحلي، موادا سيدو أوبا، لوكالة أسوشيتد برس، إن القرية كانت تعتبر في السابق ملاذا آمنا، وفقا لروسيا اليوم.

