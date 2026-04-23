سامسونج تكشف عن روبوت منزلي ذكي بمواصفات مميزة.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

08:05 ص 23/04/2026

سامسونج

كشفت سامسونج عن جهازها الواعد "Project Luna" الذي يجمع بين ميزات الروبوت االمنزلي والمساعد الصوتي والمصباح الذكي.

يمثل "Project Luna" جهازا صغير الحجم بشاشة دائرية ورأس دوار، ويشبه من الناحية البصرية مصباحا من أحد أفلام بيكسار للرسوم المتحركة، فشاشته مثبتة على قاعدة متحركة ويمكنها الدوران استجابة لصوت المستخدم، أي أن الجهاز يتبع المستخدم حرفيا، مما يخلق تفاعلا حيويا ومميزا بينهما.

وتعرض شاشة الجهاز سيناريوهات بصرية متنوعة، ففي وضع المحادثة، يرى المستخدم رسوما متحركة للمساعد الصوتي، وعند تشغيل الموسيقى، تتحول الواجهة إلى أسطوانة فينيل أنيقة.

والفكرة الرئيسية من هذا الجهاز تبعا لمطوريه، هي التحكم بالأنظمة التي توفرها سامسونج للمكاتب والمنازل الذكية، إذ لن يقوم الجهاز بالاقتران بالشاشات والأجهزة الذكية فحسب، بل سيكون قادرا على نقل المحتوى إلى الشاشات، فعلى سبيل المثال سيتمكن المستخدم من نقل صورة من شاشة الثلاجة الذكية إلى شاشة التلفاز أو الهاتف الذكي او أي جهاز مقترن بـ"Project Luna".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الجهاز الجديد سيكون قادرا أيضا على عرض المعلومات والصور على الأسطح القريبة مثل أجهزة الإسقاط المنزلي الصغيرة، وفقا لروسيا اليوم.

سامسونج روبوت منزلي ذكي شركة سامسونج

