مصرع شاب وإصابة آخر إثر تصادم دراجة بخارية بسيارة في بني سويف

كتب : مصراوي

08:01 ص 23/04/2026

إسعاف أرشيفية

بني سويف- حمدي سليمان:

شهد مركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف حادثًا مأساويًا، إذ لقي شاب مصرعه بينما أصيب آخر، إثر تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل على أحد الطرق الفرعية، بدائرة المركز.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نقل تحمل لوحات معدنية "ق. ط. س. 5314"، على الطريق الرابط بين قرية ننا ومركز إهناسيا.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل الضحايا والتعامل مع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع الشاب "م. ش"، 30 عامًا، مقيم بقرية كفر أبوشهبة، نتيجة إصابته البالغة، فيما أُصيب "أ. ح"، مقيم قرية الشوبك بمركز إهناسيا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بينما جرى نقل المصاب لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

بني سويف حوادث الطرق حادث بني سويف اليوم النيابة العامة أمن بني سويف تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل

