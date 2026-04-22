قام العميد أحمد صلاح الدين رئيس مركز ومدينة أسوان، بالمشاركة فى الحفل الختامى للدورة الأولى من مهرجان '' كوما وايدى – حدوته زمان للأطفال ''، والذى أقيم بمسرح فوزى فوزى الصيفى ، مع توزيع دروع المحافظة على الفائزين من الـ 4 فئات المشاركة بالمهرجان.

وقالت شيماء محمود رئيسة مؤسسة كوما وايدي للفنون والتراث التى نظمت المهرجان، أن المهرجان الأول من نوعه بالمحافظة المخصص لسينما الطفل والتراث ، ويستهدف خلق منصة ثقافية تدعم الإبداع وتمكن الأطفال من التعبير عن هويتهم وثقافتهم من خلال الفن والسينما بما يسهم فى بناء جيل واعى ومبدع قادر على الحفاظ على تراثه وتقديمه بروح معاصرة.

تضمنت فعاليات المهرجان تنظيم مجموعة من الورش الفنية المتخصصة للأطفال والمراهقين من سن 10 إلى 18 سنة ، وتم فيها تناول مجالات صناعة السينما المختلفة، ومنها كتابة السيناريو والتصوير والمونتاج والإخراج والإنتاج والتمثيل بما يعزز مهارات المشاركين ويمنحهم فرصة عملية للتعلم والإبداع.

تم تنظيم مسابقة أفلام تشمل عدة فئات والتي تقدم جوائزها محافظة أسوان ، حيث شملت المسابقة 4 فئات هى فئة أفلام الرسوم المتحركة والأفلام الوثائقية القصيرة وأفلام "صناع بكرة" المنفذة من الأطفال ، بالإضافة إلى فئة "حكاوي النيل" التي تركز على تراث وبيئة أسوان ، وإستهدفت هذه الفئات إكتشاف ودعم المواهب الفنية لدى الأطفال وربط الأجيال الجديدة بهويتهم الثقافية وتحويلهم من متلقين للتراث إلى صُنّاع له.