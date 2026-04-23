هواوي تُطلق هاتفًا متطورًا لعشاق التصوير.. ما مميزاته ومواصفاته؟

كتب : مصراوي

07:53 ص 23/04/2026

هاتف هوواي الجديد

وكالات

تستعد هواوي لإطلاق هاتفها الجديد Pura 90 Pro Max الذي جهّزته بتقنيات متطورة وكاميرات ممتازة تجعله من بين أفضل الأجهزة المحمولة لمحبي توثيق الصور والفيديوهات.

كاميرا الهاتف الأساسية صنّفت من بين أفضل كاميرات الهواتف الموجودة حاليا، إذ جاءت بثلاث عدسات بدقة 200+50+40 ميجابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة telephoto.

وجهّزت الكاميرا بمستشعر ليزري لتحديد المسافات وضبط عمق الصورة، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 13 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، ودعمت بتقنية HDR Vivid.

هيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده 164/77.1/8.1 ملم، وزنه 230 ج، وشاشته جاءت LTPO OLED بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (1308/2880) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 458 بيكسل/الإنش تقريبا، ودعمت بتقنية HDR Vivid لتوفير عرض مميز للفيديوهات والصور.

يعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 6.1، ومعالج Kirin 9030S، وذواكر وصول عشوائي 12/16 جيجابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 جيجابايت و1 تيرابايت.

دعمته هواوي بمنفذين لشرائح الاتصال وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C، وتقنية Bluetotth 6.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط.

ويمكن شحن البطارية بشاحن سريع باستطاعة 80 واط، ويمكنها تأمين الشحن العكسي للهواتف والأجهزة الذكية الأخرى باستطاعة 18 واط، وفقا لروسيا اليوم.

