واقعها ثم قدمها لصديقه.. قرار قضائي بشأن أب متهم بهتك عرض ابنته بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

02:48 م 07/12/2025

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة "15"، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة بائع متجول وصديقه، إلى جلسة 10 ديسمبر للمرافعة، لاتهامهما بهتك عرض ابنة الأول التي تبلغ من العمر 8 أعوام، مستغلين وجودها بصحبته بعد انفصاله عن والدتها.

وشهدت أولى جلسات اليوم مرافعة من قبل ممثل النيابة العامة المستشار بهاء أبو محمد، رئيس نيابة دمنهور الكلية، الذي طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين في القضية.

ترجع أحداث إلى شهر أغسطس الماضي عندما اعتدى الأب وصديقه على الطفلة داخل غرفتها ثم في مكان مهجور، وفقًا لبلاغ والدتها، دعاء. ع. م، 26 عامًا، التي اتهمت طليقها "رمضان. م"، 27 عامًا، وصديقه "أحمد. م"، 21 عامًا، بارتكاب الجريمة خلال شهر أغسطس الماضي.

وأكدت المجني عليها أن والدها هتك عرضها أثناء نومها معه بالغرفة، ثم اصطحبها المتهم الثاني في اليوم التالي خلف أحد المحولات الكهربائية وتعدى عليها بالقوة.

وتمكن ضباط قسم دمنهور من ضبط المتهمين، الذين واجهوا رواية الطفلة المطابقة للمعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي وجود علامات تشير إلى تكرار الإيلاج من الدبر، كما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة.

محكمة جنايات دمنهور البحيرة بائع متجول

