اليوم.. محاكمة أب هتك عرض ابنته بمشاركة صديقه في البحيرة

تنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة "15"، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة بائع متجول وصديقه، لاتهامهما بهتك عرض ابنة الأول التي تبلغ من العمر 8 أعوام، مستغلين وجودها بصحبته بعد انفصاله عن والدتها.

وشهدت مدينة دمنهور واقعة صادمة عندما اعتدى الأب وصديقه على الطفلة داخل غرفتها ثم في مكان مهجور، وفقًا لبلاغ والدتها، دعاء. ع. م، 26 عامًا، التي اتهمت طليقها رمضان. م. ال، 27 عامًا، وصديقه أحمد. م. ا، 21 عامًا، بارتكاب الجريمة خلال شهر أغسطس الماضي.

وأكدت المجني عليها أن والدها هتك عرضها أثناء نومها معه بالغرفة، ثم اصطحبها المتهم الثاني في اليوم التالي خلف أحد المحولات الكهربائية وتعدى عليها بالقوة.

وتمكن ضباط قسم دمنهور من ضبط المتهمين، الذين واجهوا رواية الطفلة المطابقة للمعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي وجود علامات تشير إلى تكرار الإيلاج من الدبر، كما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة.