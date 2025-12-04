8 يناير 2026.. انطلاق مهرجان السياحة الرياضية ببورت غالب

أعلنت مدينة بورت غالب، الوجهة السياحية الرائدة على ساحل البحر الأحمر، عن تنظيم النسخة الخامسة من مهرجان السياحة الرياضية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير 2026 ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية.

يهدف المهرجان لتشجيع السياحة الرياضية وتعزيز مكانة منطقة مرسى علم وبورت غالب، كأحد أهم المقاصد السياحية والرياضية في منطقة البحر الأحمر، بفضل موقعها المتميز، وإمكاناتها المتكاملة لاستضافة الفعاليات الدولية.

تقام نسخة هذا العام بالتعاون مع الاتحاد المصري للشوفكان والاتحاد المصري للترايثلون، إلى جانب شركة إيماك القابضة – المطور الرئيسي لمدينة بورت غالب – الراعي الرسمي للمهرجان، في شراكة تؤكد على التكاتف بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الرياضة والسياحة معًا.

ومن المتوقع أن يشهد المهرجان حضورًا جماهيريًا واسعًا من الزوار المحليين والسياح الأجانب، خاصةً أنه يُقام بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية، مما يمنحه طابعًا احتفاليًا فريدًا يجمع بين الترفيه والرياضة في أجواء احتفالية عالمية. وتتحول مدينة بورت غالب خلال أيام المهرجان إلى منصة مفتوحة للأنشطة الرياضية والموسيقية والبحرية، بما يضفي على الموسم السياحي الشتوي بالبحر الأحمر جو من الحيوية الاستثنائية.

ويشارك في المهرجان خمس دول هي: مصر، الكويت، بولندا، سلوفاكيا، ونيجيريا، في تأكيد على بعده الدولي ودوره في تعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب من خلال الرياضة. وتنطلق الفعاليات باحتفالية مبهرة تبدأ بـ طابور عرض الدول المشاركة، الذي يجوب شوارع المدينة بمشاركة الخيول والأعلام الوطنية والفرق الرياضية، في مشهد احتفالي يبرز روح التآخي والتنوع الثقافي بين المشاركين.

ويتضمن برنامج المهرجان مجموعة من الفعاليات الرياضية والسياحية المتنوعة، تشمل بطولات كرة القدم، والسلة، والتايكوندو، والشوفكان برعاية الاتحاد المصري للشوفكان تحت التأسيس، إلى جانب بطولة الترايثلون التي تُعد من أبرز فعاليات الحدث، وتتألف من ثلاث مراحل تنافسية مثيرة هي: سباق الغوص لمسافة 300 متر على شاطئ فندق راديسون، وسباق الدراجات على الطريق السياحي لبورت غالب، ثم سباق الجري حتى نادي بورت غالب الرياضي.

كما يشهد شاطئ المدينة عروضًا مميزة لرياضة "الخفاش الطائر"، التي تمنح الزوار تجربة مغامرة فريدة تجمع بين الإثارة والاستمتاع بإطلالات البحر الأحمر الخلابة، لتكون من أكثر الفعاليات المنتظرة لدى عشاق المغامرات والأنشطة الجوية، إلى جانب فقرات استعراضية وموسيقية حية تضفي أجواء احتفالية فريدة على المهرجان.

وفي الوقت ذاته، يحتضن نادي بورت غالب الرياضي عددًا من الفعاليات والبطولات المحلية بمشاركة أندية الغردقة ومرسى علم، في ألعاب متنوعة تشمل كرة القدم، وكرة السلة، والتايكوندو، والكاراتيه وغيرها، مما يجعل النادي مركزًا رئيسيًا للحركة والنشاط الرياضي طوال فترة المهرجان.

أعرب المهندس حسام الخرافي، رئيس مجلس إدارة شركة إيماك القابضة، عن سعادته بتنظيم النسخة الخامسة من مهرجان بورت غالب للسياحة الرياضية، لافتًا إلى أن هذا الحدث يعكس رؤية بورت غالب التي تستهدف ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية تجمع بين الرياضة والسياحة والترفيه، وتعزيز دورها في دعم السياحة المستدامة وتنويع التجربة السياحية في مصر.

وأضاف الخرافي أن المهرجان يأتي في توقيت مميز مع انطلاقة العام الجديد، ليسهم في تنشيط الحركة السياحية بالبحر الأحمر واستقطاب مزيد من الزوار من داخل مصر وخارجها، مشددًا على أن هذه الفعاليات تمثل نموذجًا حقيقيًا للتكامل بين القطاعات المختلفة من أجل دعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية المقاصد السياحية المصرية على المستوى الدولي.

وأكد أن الرعاية المؤسسية الواسعة من جانب وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية تمثل دعمًا قويًا لاستراتيجية الدولة في ترسيخ مفهوم "السياحة الرياضية" كأحد محركات التنمية المستدامة، موضحًا أن بورت غالب باتت نموذجًا ناجحًا في استضافة الفعاليات الدولية التي تمزج بين المنافسة الرياضية والترويج السياحي.

وقال الدكتور وائل الجندي مدير عام المهرجان ورئيس الاتحاد المصري للشوفكان، إن هذا الحدث أصبح واحدًا من أبرز الفعاليات الرياضية والسياحية على أجندة فعاليات السياحة الرياضية بالبحر الأحمر، لما يجمعه من تنوع في المنافسات وتكامل في التنظيم وثراء في التجربة السياحية.

وأضاف أن التعاون الوثيق بين الاتحادين المصري للشوفكان والترايثلون وإدارة المهرجان يضمن إقامة مسابقات وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، تتيح للمشاركين من مختلف الدول خوض تجارب تنافسية احترافية في أجواء من الحماس والروح الرياضية، مؤكدًا أن المهرجان هذا العام سيشهد إضافات نوعية في مستوى التنظيم والفعاليات المصاحبة.