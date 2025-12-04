تماسيح الزوامل تثير الذعر في الشرقية.. والأهالي: أكلوا بقرة في ساعات

أثار العثور على عدة تماسيح داخل مصرف مائي بقرية الزوامل وعدد من العزب التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية حالة من الذعر بين الأهالي، الذين ناشدوا الجهات المعنية سرعة التدخل وانتشالها خوفًا على حياتهم وأبنائهم، خاصة مع اقتراب موقع ظهورها من المدارس وازدحام الطرق المؤدية إليها.

وقال محمد بكر، من أهالي قرية الزوامل لـ مصراوي، إنه شاهد 4 تماسيح تتحرك داخل المياه وأحيانًا تظهر على الطريق الملاصق للمصرف، مضيفًا أن أطوال بعضها تجاوز المتر، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وأضاف أن التماسيح شوهدت أيضًا في عزب أبو طاحون وسدرة والزوامل، حيث تتنقل داخل المصرف الممتد بين هذه القرى، مضيفًا: «بنشوفها في المياه وأحيانا بتطلع على الطريق… بقينا نخاف تهاجم حد، والأطفال بقوا مرعوبين وهما رايحين المدارس والدروس».

وكشف بكر عن واقعة زادت من مخاوف الأهالي، حيث ألقى البعض بقرة نافقة في المصرف، ولم تمر ساعات حتى اختفت تمامًا، مرجحين أن التماسيح التهمتها بالكامل.

وأشار إلى أن الأهالي لم يلاحظوا وجود التماسيح إلا خلال الشهرين الأخيرين، مرجحًا أن يكون سبب وجودها هو تخلّص بعض الأشخاص من تماسيح صغيرة كانوا يربّونها ثم أطلقوها في المصرف بعد كبر حجمها.

واختتم بقوله إن الأهالي لم يتقدموا ببلاغ رسمي، لكنهم نشروا الصور والمعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المختصة بسرعة التحرك واصطياد التماسيح قبل أن تتسبب في أذى قد يطال السكان أو الأطفال.