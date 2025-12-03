أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لتفقد سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة بالدائرة الثالثة، ومقرها مركز الفتح، والتي تشمل مراكز البداري وأبنوب وساحل سليم وأسيوط الجديدة والفتح، للاطمئنان على انتظام التصويت داخل اللجان وسط أجواء يسودها النظام والانضباط.

وخلال جولته، أكد المحافظ أن الإدلاء بالصوت الانتخابي واجب وطني وحق دستوري، داعيًا أبناء الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية والواعية في هذا الاستحقاق الديمقراطي، ومشددًا على ضرورة الابتعاد عن العصبيات والتحلي بروح المسؤولية في اختيار من يمثلهم بصدق داخل البرلمان.

وأشار أبوالنصر إلى أن المحافظة ملتزمة بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها لتوفير الدعم الفني واللوجستي وضمان خروج العملية الانتخابية في صورة مشرفة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تتابع سير التصويت لحظة بلحظة بالتنسيق مع الغرف الفرعية في المراكز والأحياء، للتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ انتخابي آمن ومنظم.

وفي ختام جولته، وجّه أبوالنصر رسالة للمواطنين قائلاً: "اختياركم اليوم هو رسالة دعم لمسيرة التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فابتعدوا عن العصبيات واختاروا من يمثلكم بصدق".