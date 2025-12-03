أهالي القرنة يستقبلون محافظ الأقصر بالمزمار البلدي في موقف سيارات

أعلن عشرات التجار بمنطقة سوق الخواجات فى مدينة المنصورة، حالة الحداد العام حزنًا على ضحايا حادث اندلاع النيران داخل مول رأفت صيام مما تسبب في وفاة 5 وإصابة 13 آخرين.

ورصد "مصراوي"، إغلاق عشرات التجار لمحلاتهم بمنطقة السوق وشارع بورسعيد وتوقف العمل تماما حزنا على رحيل الضحايا الـ5 بينهم نجل صاحب المول.

فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونا بمحيط الحادث خشية انهيار أجزاء من المول نتيجة الحريق الذي التهم محتوياته بالكامل وأدى إلى تأثر شديد بالمباني.

وكان الحادث تسبب في مصرع: علي محمد مصطفي الطنطاوي، 43 سنة، مقيم بشراويش، مدير المبيعات، رأفت ماهر صيام، 27 سنة، نجل صاحب المحل، ومحمد أحمد السيد نخله، 37 سنة، مقيم بشارع عبدالسلام عارف بالمنصورة،ماجد علي محمد مصطفي، 18 سنة، ادهم مصطفى صالح البنا، 49 سنة.

وجري نقل جثامين الضحايا إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الطوارئ تحت تصرفات النيابة العامة التي أمرت بالتصريح بالدفن وتسليم الجثامين لذويهم.

فيما أصيب 13 شخص يخضع 9 منهم للعلاج بمستشفى الطوارئ الجامعة وصدر لـ4 إذن بالخروج لتماثلهم للشفاء.

سوق الخواجات بالمنصورة بعد حريق مول رافت صيام