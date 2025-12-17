تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، لتقلبات جوية مفاجأة، وغطت السحب سماء المدينة أعقبها تساقط أمطار غزيرة.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تتعرض لتقلبات جوية وغطت السحب سماء المدينة بالكامل وتعانقت السحب مع قمم الجبال، وأعقبها تساقط أمطار غزيرة، لكنها لم تسفر عن أي تجمعات مائية.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أن الغيوم مازالت تغطي السماء مع نشاط الرياح وانخفاض شديد في درجات الحرارة المقرر أن يصل إلى درجة مئوية ليلا، لذا جرى رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة التقليات الجوية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأكد أن جميع الطرق التي تربط المدينة بمدن المحافظة مفتوحة وحركة المرور بها تسير بشكل طبيعي، كما يقوم السائحين بتنفيذ برامجهم السياحية دون وجود أي معوقات، وسط سعادة بهذه الأجواء الفريدة.

ويسود محافظة جنوب سيناء اليوم، طقس غائم، ونشاط الرياح المثيرة للرمال الخفيفة بسرعة تتجاوز الـ 36 كيلو متر.

وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار رعدية، للتعامل مع الأمطار وسرعة رفعها لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين على مدار اليوم.

ووجه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، ومراجعة مجرى السيول والسدود والبحيرات، للتأكد من تطهيرها، إضافة إلى جاهزية المعدات وحدات الطوارئ للتعامل مع أي طوارئ، والمتابعة على مدار الساعة.