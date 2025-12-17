مؤلف "الست" يتجاهل الهجوم على الفيلم وينشر صور من كواليس تصويره

شاركت الفنانة كارولين عزمي جمهورها صورًا جديدة من إطلالات متنوعة لها في مناسبات مختلفة، ولاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

ونشرت كارولين الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلّقت عليها قائلة: "أيامي".

وظهرت كارولين في الصور بإطلالات مختلفة؛ إذ ارتدت جامبسوت جريئًا باللون الأحمر، وفي مناسبة أخرى اعتمدت إطلالة كاجوال مكونة من توب أسود وبنطلون جينز، بينما تألقت في إطلالة صيفية بجمبسوت باللونين البرتقالي والأبيض.

وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من جمهورها ومحبيها، وجاءت أبرز التعليقات: "قلبي الصغير لا يتحمل"، "إيه الطعامة دي"، "حياتي كلها"، "القمر"، "حبيبتي جميلة الجميلات"، "أجمل نجمة في مصر"، "تجنني".

يُذكر أن الفنانة كارولين عزمي تشارك في دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "رأس الأفعى" بطولة الفنان أمير كرارة، والفنان شريف منير.

