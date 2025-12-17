إعلان

بإطلالات متنوعة وجريئة.. كارولين عزمي تخطف الأنظار والجمهور يعلق

كتب : نوران أسامة

10:55 ص 17/12/2025
    بفستان أنيق كارولين عزمي تتألق
    كارولين عزمي بجامبسوت أحمر
    كارولين عزمي بإطلالة كاجوال
    كارولين عزمي بإطلالة صيفية
    كارولين عزمي تخطف الأنظار
    كارولين عزمي بمكياج هادئ
    كارولين عزمي عبر إنستجرام
    كارولين عزمي بجامبسوت صيفي

شاركت الفنانة كارولين عزمي جمهورها صورًا جديدة من إطلالات متنوعة لها في مناسبات مختلفة، ولاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

ونشرت كارولين الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلّقت عليها قائلة: "أيامي".

وظهرت كارولين في الصور بإطلالات مختلفة؛ إذ ارتدت جامبسوت جريئًا باللون الأحمر، وفي مناسبة أخرى اعتمدت إطلالة كاجوال مكونة من توب أسود وبنطلون جينز، بينما تألقت في إطلالة صيفية بجمبسوت باللونين البرتقالي والأبيض.

وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من جمهورها ومحبيها، وجاءت أبرز التعليقات: "قلبي الصغير لا يتحمل"، "إيه الطعامة دي"، "حياتي كلها"، "القمر"، "حبيبتي جميلة الجميلات"، "أجمل نجمة في مصر"، "تجنني".

يُذكر أن الفنانة كارولين عزمي تشارك في دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "رأس الأفعى" بطولة الفنان أمير كرارة، والفنان شريف منير.

