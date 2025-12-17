محافظ المنيا يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي ويستعرض الفرص الاستثمارية

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا بمكتبه اليوم الأربعاء، السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية التي يمولها الاتحاد الأوروبي على أرض المحافظة.

ورحّب محافظ المنيا بالسفيرة، مؤكدًا تقديره للشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، ودوره الحيوي في دعم قطاعات الزراعة والصحة والتعليم، باعتبارها من القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تذليل جميع المعوقات لضمان تحقيق المستهدف من المشروعات المشتركة، بما يتوافق مع خطط الدولة للتنمية الشاملة.

وخلال اللقاء، استعرض كدواني المقومات الاقتصادية والتنافسية لمحافظة المنيا، مؤكدًا أنها تمثل «أرضًا للفرص» بما تمتلكه من منطقة صناعية واعدة، وقوة بشرية شابة، وأيدٍ عاملة مدرّبة، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار.

وأوضح المحافظ أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق، أسهمت في دعم المستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المحافظة، مضيفاً أن المنيا تتميز بقطاع زراعي رائد، وتمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة، وتنفرد بزراعة محاصيل استراتيجية وتصديرية، من بينها البلح والعنب والبصل والبطاطس والنباتات العطرية، مؤكدًا سعي المحافظة لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.

كما أشار المحافظ إلى أن المنيا تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي، مستعرضًا قدرات «مجمع الذكاء المكاني» التابع للمحافظة، والذي يُعد أحد أدوات التحول الرقمي والرفع المساحي بدقة تكنولوجية عالية، ومتابعة المشروعات القومية لحظيًا، مؤكدًا أن المحافظة تُسخّر كافة إمكانياتها لدعم التحول الرقمي داخل الأجهزة التنفيذية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الحكومي، وشفافية البيانات، وسرعة اتخاذ القرار، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

من جانبها، أشادت السفيرة أنجلينا إيخهورست بحجم الإنجازات التي تشهدها محافظة المنيا، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي ينفذ عددًا من المشروعات في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والصناعة والصحة والتعليم.

كما كشفت عن تفقدها للمرحلة الثالثة من مشروع إعادة تدوير الصرف الزراعي بقرية «صفط الشرقية»، أحد مشروعات البرنامج القومي للصرف، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، معلنة عن البدء في المرحلة الرابعة من المشروع لتنقية المياه من المبيدات والمواد الكيماوية وإعادة استخدامها، بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو الاستدامة البيئية.

وأعربت السفيرة عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى فتح آفاق جديدة ومكثفة للتعاون المشترك مع محافظة المنيا خلال الفترة المقبلة، واصفةً إياها بالمحافظة «المحورية» في صعيد مصر، مشيرة إلى أن النجاحات المتحققة في المشروعات القائمة تمثل دافعًا قويًا لضخ المزيد من الاستثمارات التنموية، وتعزيز الشراكة في مجالات الابتكار، والطاقة النظيفة، ودعم القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة ويرتقي بمستوى معيشة المواطن المنياوي.

ومن المقرر أن تختتم السفيرة جولتها التى استمرّت على مدار ثلاثة أيام بزيارة جامعة دراية، للقاء الطلاب وتحفيزهم على ريادة الأعمال والانخراط في مجال العمل الحر، وتأهيلهم تقنيًا لمتطلبات سوق العمل المعاصر، تأكيدًا على دور التعليم في دعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، والدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة، وهيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية.