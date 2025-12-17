نقل جثمان الفنانة نيفين مندور للمشرحة بعد معاينة النيابة لموقع الحريق

طوابير فى الخانكة.. توافد الناخبين على لجنة "خالد بن الوليد" في جولة الإعادة

نُقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة، وذلك عقب انتهاء فريق من النيابة العامة من معاينة موقع الحريق الذي اندلع صباح اليوم الأربعاء داخل شقتها بمنطقة العصافرة شرقي الإسكندرية، وأسفر عن وفاتها اختناقًا بالدخان.

وكانت قوات الأمن فرضت كردونًا أمنيًا حول العقار محل الواقعة، لحين انتهاء أعمال الفحص والمعاينة، فيما ظل الجثمان داخل الشقة بالطابق الرابع حتى صدور إذن النيابة بالنقل.

وكان قسم شرطة المنتزه ثان تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في برج مكوّن من 13 طابقًا بمنطقة العصافرة بحري، وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة والحماية المدنية إلى الموقع، وتمت السيطرة على الحريق.

وتبين من الفحص أن الحريق اندلع داخل شقة الفنانة نيفين محمد صلاح، الشهيرة فنيًا باسم نيفين مندور، 53 عامًا، وأسفر عن وفاتها نتيجة استنشاق كميات كبيرة من الدخان.

وأجرت النيابة العامة معاينة لموقع الحادث، وقررت انتداب الأدلة الجنائية لبيان أسباب الحريق، وبيان سبب الوفاة بدقة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

وفي أول تعليق من الجيران، كتب المواطن مصطفى عطالله، أحد سكان البرج، عبر حسابه الشخصي: "توفيت إلى رحمة الله الممثلة نيفين مندور (جارتي بالبرج) بسبب حريق شب في شقتها في العصافرة، برج الإخلاص، الدور الرابع صباحًا في حدود السابعة صباحًا.. تأثرت بالدخان ولم تنجُ من الخنق. ربنا يرحمها ويصبر زوجها الأستاذ حجازي رجل الأعمال. دعواتكم لها بالرحمة."

كما نعاها الفنان شريف إدريس بكلمات مؤثرة عبر حسابه على فيسبوك، قائلًا: "لا إله إلا الله.. الصديقة الطيبة الجميلة نيفين مندور في ذمة الله.. الله يرحمك ويحسن إليك".

