التضامن تدعم الحالات الأولى بالرعاية بمشروعات تنموية في الوادي الجديد

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن دعم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المديرية بمشروعات تنموية تدر عائدا لدعم الحالات الأولى بالرعاية عقب زيارتها الأخيرة للمحافظة الأسبوع الماضي.

وقال محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إن الوزيرة عقب زيارتها للمحافظة ومتابعة تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تدر عائدا ماديا يجري توجيهه للصرف على المساعدات الإنسانية وعدم الشرائح الاجتماعية حرصت على دعم هذا المسار بالمحافظة من خلال توقيع بروتوكولات لتنفيذ مشروعات جديدة تدعم العمل الاجتماعي والتنموي بالمحافظة.

وأوضح العديسي، أنه جرى توقيع بين المحافظة والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، حيث يهدف إلى تخصيص قطعة أرض "5000" فدان بمحافظة الوادي الجديد لصالح صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية لإقامة مشروع زراعة النخيل لصالح صندوق " تكافل وكرامة" ليكون مشروعا مستداما يساعد الصندوق في الصرف على أغراضه والمساعدة على تخارج الأسرة من أسر متلقية الدعم إلى أسر منتجة، بالإضافة إلى إمكانية القيام بأية زراعات أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وأضاف العديسي، أن البروتوكول الثاني فيهدف إلى التعاون بين محافظة الوادي الجديد وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال تخصيص قطعة أرض " ألف فدان" بمحافظة الوادي الجديد لصالح صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإقامة مشروع زراعة النخيل عليها، أو أي زراعات أخري يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

ولفت إلى، أن بروتوكول التعاون الثالث فجاء بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة " النداء"، ويهدف إلى إنشاء خطوط إنتاج الملابس الجاهزة للتصدير " تدريب- تشغيل -تصنيع – تصدير" بمحافظة الوادي الجديد لخلق فرص عمل جديدة، وتؤول كافة إيرادات هذا المشروع لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ليكون مشروعًا مستدامًا يساعد الصندوق في الصرف على أغراضه.

وتابع : أن بروتوكول التعاون الرابع الموقع بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة " النداء" إلى إنشاء خط لصناعة السجاد الحرير بمحافظة الوادي الجديد، وذلك لخلق فرص عمل جديدة وتنمية القطاع الحرفي والصناعات التراثية المحلية، أما بروتوكول التعاون الخامس الموقع بين وزارة التضامن التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية، فيهدف إلى إقامة مشروع زراعة النخيل لصالح صندوق "تكافل وكرامة" من خلال زراعة 5000 فدان والمخصصة لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية من محافظة الوادي الجديد وتؤول كافة إيرادات هذا المشروع لصندوق " تكافل وكرامة".