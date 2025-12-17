وفد صيني يزور صومعة الغلال بالخارجة في الوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن استقبال وفد صيني لتفقد صومعة الغلال جنوب مدينة الخارجة، بالتزامن مع شن حملات تموينية مكثفة بمركزي الداخلة وبلاط، أسفرت عن تحرير مخالفات ومحاضر متنوعة.

قالت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، إن زيارة الوفد الصيني تضمنت الاطلاع على قدرات المحافظة التخزينية لمحصول القمح، وآليات متابعة توافر القمح بشكل استراتيجي طوال موسم الحصاد، بالإضافة إلى متابعة رصيد القمح المحلي المخزن بالصومعة، والسعة التخزينية الإجمالية، وعدد الخلايا الممتلئة والفارغة لتقييم كفاءة التخزين والتخطيط للموسم المقبل.

وأضافت أن مسؤول الصومعة قدم شرحًا حول مراحل تخزين الغلال وأجهزة التحكم والتبريد والتكييف، مؤكدة أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمخازن القمح لضمان جاهزيتها وكفاءتها في الحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين استعدادًا للموسم الجديد.

ومن جانب آخر، شنت المديرية حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بمركزي الداخلة وبلاط، وأسفرت عن تحرير 21 محضرًا تضمنت مخالفات مثل نقص وزن الخبز، عدم وجود قائمة إعلان، عدم وجود سجل زيارات، وعدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين، بالإضافة إلى ضبط مخالفات في مستودعات البوتاجاز وأسواق الخضر والفاكهة مثل عدم إعلان الأسعار وعدم حمل الشهادات الصحية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات على مدار الساعة لمواجهة أي تلاعب بالسلع التموينية، وضمان الحفاظ على دعم الخبز المقدم لمحدودي الدخل، ومنع تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب حقوق المواطنين. كما دعت المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (1652)، أو غرفة عمليات المديرية (092292895)، أو من خلال صفحة المديرية على فيسبوك.