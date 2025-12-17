إعلان

4 إجراءات هامة.. تعليم الوادي الجديد تستعد لامتحانات نصف العام

كتب : محمد الباريسي

02:21 م 17/12/2025
    موجهو المواد الدراسية يناقشون الاعداد لامتحانات نصف العام بالوادي الجديد (2)
    موجهو المواد الدراسية يناقشون الاعداد لامتحانات نصف العام بالوادي الجديد (1)
    وكيل تعليم الوادي الجديد يلتقي موجهي المواد الدراسية

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع موجهي عموم المواد الدراسية بالمديرية لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات نصف العام الدراسي الأول.

أكد الدكتور سامي فضل، مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن الاجتماع تضمن التوجيه بتنفيذ4 إجراءات لضمان سلامة العملية الامتحانية تمثلت في:

1- الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والدقة في العمل وحسن الأداء.

2- تنفيذ مراجعات نهائية أمام طلاب الشهادة الإعدادية في جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة بالتعاون مع الموجهين والمعلمين الأكفاء ذوي الخبرات لدعم الطلاب وخاصة في المناطق النائية والبعيدة.

3- التزام المديرية والمعنيين بكافة التعليمات الوزارية بشئون الامتحانات والقوانين المنظمة للعمل.

4- الجاهزية لامتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي العام والفني ومدارس التربية الخاصة والفصل الواحد.

تعليم الوادي الجديد امتحانات نصف العام الوادي الجديد

