بحضور البطل كرم جابر.. الوادي الجديد تنفذ المشروع القومي للموهبة الحركية

كتب : محمد الباريسي

02:35 م 17/12/2025
نفذت وزارة الشباب والرياضة، المشروع القومي للموهبة الحركية في محافظة الوادي الجديد، بحضور البطل الأولمبي كرم جابر، بطل مصر في المصارعة الروماني بمقر الصالة المغطاة بمدينة الخارجة.

قال محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إنه جرى تنفيذ المشروع في إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية من خلال اختبارات قبول المشاركين بالمشروع القومي للموهبة الحركية (مواليد ٢٠١٨- ٢٠١٩).

أوضح محمد فكري، أن وفد الوزارة خلال زيارته للمحافظة تفقد مراكز تدريب المشروع، مع متابعة آليات تنفيذ الاختبارات المعتمدة لاختيار العناصر المتميزة، إلى جانب الاطلاع على البرامج التدريبية ولقاء المدربين والمواهب المشاركة وأولياء الأمور، في إطار حرص الوزارة على إعداد جيل رياضي قادر على تمثيل مصر في المحافل الدولية.

وأكد فكري، استمرار جهود مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد في تنفيذ المشروعات القومية التي تستهدف تنمية قدرات النشء والشباب، وتعزيز دور الرياضة كأحد محاور بناء الإنسان ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب وتقديم الرعاية الفنية اللازمة لها.

