"سفراء التحكيم".. أول فوج مصري يتوجه إلى المغرب استعدادا لأمم أفريقيا

كتب : محمد خيري

10:12 ص 14/12/2025
غادرت بعثة حكام التحكيم المصريين، فجر اليوم الأحد، إلى المغرب، للمشاركة في معسكر إعداد الحكام المكلفين بإدارة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك ضمن البرنامج الذي تنظمه لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لتجهيز حكام البطولة.

وتقام منافسات كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير 2026.

وتضم قائمة الحكام المصريين المشاركين في المعسكر ستة حكام، بواقع حكمين ساحة هما: أمين عمر ومحمد معروف، إلى جانب حكمَي تقنية الفيديو (VAR) محمود عاشور وحسام عزب حجاج، بالإضافة إلى الحكمين المساعدين أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال.

أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية التحكيم المصري وفد الحكام المصريين

