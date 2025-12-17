كتب- أحمد السعداوي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وعبَّر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بمنح منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الـ"فاو"، الرئيسَ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "ميدالية أغريكولا"، التي تعد أرفع وسام يمنح من قبل "الفاو" للقادة والملوك ورؤساء الدول على جهودهم الداعمة لأهداف المنظمة، تقديرًا لجهود الرئيس في دعم قضايا الأمن الغذائي ومكافحة الجوع، فضلًا عن تقديم الدعم الإنساني للدول المجاورة التي تعاني أزمات حادة.

وتقدم مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص التهنئة إلى الرئيس السيسي لمنحه هذا الوسام رفيع المستوى، وتم تأكيد مواصلة الحكومة بذل كل الجهود الممكنة في سبيل الحفاظ على الأمن الغذائي، بالتعاون بين الوزارات المعنية والجهات المختصة ذات الصلة بالشأن.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن افتتاح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بمحافظة القليوبية، أمس، مؤكدًا أن هذا المشروع على وجه الخصوص كان توجيهًا من الرئيس، في إطار سعي الدولة لتوطين مختلف الصناعات، مشيرًا إلى أن إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركات الإنتاج الحربي يعد إنجازًا صناعيًّا مهمًّا؛ حيث يمثل هذا النوع من الطلمبات العمود الفقري في محطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وخزانات ومحطات مياه الشرب، وتلبية الطلب الشديد على هذه النوعية من الطلمبات؛ خصوصًا لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل بذل كل الجهود اللازمة لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، بالتزامن مع استمرار جهود تمكين القطاع الخاص، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، والسعي لتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.

ووجه رئيس الوزراء الوزارات وجميع الجهات المعنية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، لا سيما أن المنتجات محلية الصنع باتت تتسم بجودة وبمستوى عال من الكفاءة.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن جولته لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بقرى مركز شبين القناطر، مؤكدًا حرص الحكومة على متابعة تقدم تنفيذ مشروعات المبادرة، التي تُعد أكبر مشروع تنموي شامل يهدف إلى تحسين مستوى الحياة والخدمات في المناطق الريفية المصرية، والارتقاء بأوضاع ملايين المواطنين في المحافظات المختلفة، وفقًا لتوجيهات الرئيس في هذه المبادرة التي يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعاتها أولًا بأول.

وأشار مدبولي إلى دور مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، مضيفًا: استمعت بنفسي لآراء المواطنين في القرى التي شملتها الجولة، والذين أشادوا بمستوى الخدمات المقدمة في قطاعي التعليم والصحة، مؤكدين أيضًا أنهم أصبحوا يتلقون خدمة جيدة في قراهم، بعد أن كانوا يتكبدون مشقة السفر إلى المدينة للحصول على تلك الخدمات.

وهنَّأ الدكتور مصطفى مدبولي الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتسلمه شهادة دخول ميناء السخنة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد الانتهاء من حفر حوض صناعي بعمق 19 مترًا، ليُسجل كأعمق حوض صناعي داخل اليابسة على مستوى العالم.

وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس كان ينظر إلى هذا الملف برؤية ثاقبة، فهذه الشهادة تعد إنجازًا عالميًّا يؤكد أننا كدولة نسير على النهج الصحيح في السعي للاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، من خلال تطوير الموانئ وجعلها أكثر قدرة على جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي، وهو ما تحقق بالفعل في جذب كبرى الشركات العالمية للمنطقة الاقتصادية بالسخنة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن ما تحقق من أعمال تطوير وإقامة أكبر شبكة طرق في هذه المنطقة جاء بجهد مشترك بين الجهات المعنية؛ فرغم كل التحديات استطاعت الدولة تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإرادة القوية والعمل الجاد المشترك، ولا يزال هناك العديد من الفرص الواعدة في هذه المنطقة أمام الشركات العالمية في مختلف الصناعات، مشددًا على أن الدولة تواصل السعي حتى تأخذ مكانتها بين الدول؛ خصوصًا في مجال النقل واللوجستيات.

