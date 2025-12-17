فاجعة جدار الموت.. سيدة الأقصر ضحت بحياتها للاطمئنان على طفليها

في لحظة خاطفة، تغيّرت حياة أسرة في إسنا جنوب الأقصر، حين انهار جدار منزلها فجأة، ليودي بحياة الأم التي كانت تحرص على الاطمئنان على طفليها الصغيرين، بينما نجا الطفلان بأعجوبة، شاهديْن على لحظة الفاجعة التي قلبت حياتهم رأسًا على عقب.

لم تكن السيدة تعلم أن دقائق قليلة ستفصل بين الحياة والموت، حين كانت داخل منزلها المتواضع المجاور لمعبد خنوم بمدينة إسنا جنوب الأقصر، رفقة طفليها الصغيرين. في لحظة خاطفة، خرج الطفلان من المنزل، وقبل أن تعود الأم للاطمئنان عليهما، انهار أحد حوائط المنزل فجأة.

سقط الحائط فوق السيدة، لتصاب بإصابات بالغة، وسط صرخات الجيران الذين هرعوا إلى المكان في محاولة لإنقاذها، تم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى طيبة التخصصي، حيث حاول الأطباء إسعافها، إلا أن الإصابات كانت أقوى من محاولات الإنقاذ، لتفارق الحياة متأثرة بجراحها.

وتواصل الجهات المعنية معاينة موقع الحادث للوقوف على أسباب الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما خيم الحزن على أهالي إسنا الذين ودعوا سيدة رحلت وبقيت حكاية نجاتها لأطفالها شاهدًا على قسوة اللحظة.