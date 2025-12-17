بالصور- لجنة فنية تعاين موقع خروج عربة قطار عن القضبان بالمنوفية

طوابير فى الخانكة.. توافد الناخبين على لجنة "خالد بن الوليد" في جولة الإعادة

عاينت لجنة فنية من هيئة السكة الحديد، اليوم الأربعاء، موقع خروج عربة من القطار رقم 544 المتجه من طنطا إلى القاهرة عن القضبان، أثناء توقفه بمحطة الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، دون وقوع أي إصابات بين الركاب.

وانتقلت اللجنة إلى موقع الحادث للوقوف على أسباب خروج العربة، وفحص حالة القضبان ومكونات القطار، إلى جانب مراجعة إجراءات التشغيل والسلامة داخل المحطة.

إذ وصلت الطوارئ فور تلقي البلاغ، لتأمين محيط المحطة ومنع تكدس الركاب، بالتنسيق مع مسؤولي السكة الحديد.

وتواصل فرق الطوارئ بالسكة الحديد أعمال رفع العربة المتضررة وإعادتها إلى مسارها الطبيعي، مع اتخاذ التدابير الفنية اللازمة لضمان انتظام حركة القطارات وعدم تأثر جدول التشغيل، لحين الانتهاء من أعمال المعاينة والإصلاح.