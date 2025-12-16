الدقهلية - رامي محمود:

أشعل نجوم المهرجانات "أورتيجا" و"عصام صاصا" ليلة زفاف أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، التي أقيمت مساء اليوم بإحدى القاعات الكبرى بمدينة المنصورة، حيث تحولت القاعة فور وصول العروسين "أحمد ونيرة" إلى ساحة رقص مفتوحة، وسيطرت حالة من الفرحة الهيستيرية على اللاعب وزملائه الذين تفاعلوا بحماس شديد مع الأغاني الشعبية.

كرنفال في "طنباره"

ولم تكن هذه الليلة هي بداية الاحتفالات، إذ سبقها ماراثون من الفرح في مسقط رأس اللاعب بقرية "طنباره" بمركز السنبلاوين نهاية الأسبوع الماضي، حيث أقامت أسرته وليمة غداء ضخمة للجيران والأحباب، أعقبها حفل حنة كبير أقيم في سرادق مفتوح أمام منزل العائلة، ليختتم "عبد القادر" مراسم زفافه اليوم وسط نجوم الفن والرياضة في قلب الدقهلية.