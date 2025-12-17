معرض لمشروعات الأسر المنتجة في ببا ببني سويف لدعم الشباب والسيدات

طوابير فى الخانكة.. توافد الناخبين على لجنة "خالد بن الوليد" في جولة الإعادة

شهد مركز ببا تنظيم معرض لمنتجات الأسر المنتجة، ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي التي تنفذها مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، بهدف دعم السيدات والشباب ومستفيدي برامج الحماية الاجتماعية في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

أُقيم المعرض داخل إحدى قاعات المناسبات بالمركز، بحضور الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، والدكتورة هبة مصطفى الجلالي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة دعاء سعيد مدير إدارة شؤون المرأة، والعميد أحمد علاء الدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، وجمال طه مدير إدارة التضامن بالمركز.

وضم المعرض منتجات متنوعة للأسر المنتجة والمشغولات اليدوية، إلى جانب منتجات بعض الجمعيات الأهلية التابعة للمديرية، شملت منتجات غذائية ومخبوزات، وخيامية، وسجاد، ومسابح، ومشغولات يدوية، ومفروشات “Hand-made”، وإكسسوارات، وملابس، وأعشاب مجففة، وأثاث، وغيرها من المنتجات التي عكست مهارة وحرفية المشاركين.

وأبدى محافظ بني سويف إعجابه بمستوى المعروضات وجودتها، مؤكدًا أهمية التوسع في إقامة هذه المعارض لتسويق منتجات الأسر والجمعيات، وتشجيعهم على الاعتماد على الذات وتبني فكر ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن دعم مثل هذه النماذج الإنتاجية يسهم في تعظيم الاستفادة من المهارات المتاحة، ويدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تعزيز ثقافة العمل الحر وتحقيق التنمية المستدامة.