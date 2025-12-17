إعلان

أسوان تُكرم 41 سيدة من خاتمات القرآن الكريم -صور

كتب : إيهاب عمران

02:57 م 17/12/2025
    تكريم واحدة من حافظات القرأن الكريم
    حضور حفل تكريم حافظات القرأن الكريم
    حافظات القرأن الكريم فى حفل تكريمهم
    تكريم حافظات القرأن الكريم فى أسوان
    حفل تكريم حافظات القرأن الكريم فى أسوان

شهد اللواء رماح السيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، فعاليات الحفل السنوي لتخرج الدفعة الـ 29 من خاتمات القرآن الكريم بـ "حلقات الشيخ شعيب"، والتي ضمت 41 سيدة أتممن حفظ كتاب الله كاملاً، ليصل إجمالي الخريجات من هذه الحلقات إلى 619 خاتمة.

حضر الاحتفالية الشيخ الدكتور محمد حازم، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والشيخ شعيب أبو سلامة، المشرف العام على حلقات التحفيظ، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية وأسر المكرمات.

وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن محافظ أسوان، قدم اللواء رماح السيد التهنئة للخاتمات، مؤكداً أن هذا التكريم يعكس قيمة مصر كمهد للسماحة ومنارة للحضارة والعلم.

وأشار إلى أن هذه النخبة من السيدات يمثلن فئة متميزة داخل المجتمع الأسواني، في ظل الرعاية المستمرة من مديرية الأوقاف للأنشطة القرآنية.

وأشاد السكرتير المساعد بنموذج "حلقات الشيخ شعيب"، واصفاً إياها بالنموذج المشرف لرجل الدين المخلص الذي يمزج بين العلم الشرعي والوعي بمفاهيم العصر، بهدف خلق أجيال تتخذ من القرآن الكريم دستوراً لها في العلم والخلق، بما يؤكد أن "أرض الكنانة" وأزهرها الشريف سيظلان دائماً القلعة الحصينة للدين الوسطي.

من جانبه، أعرب الشيخ شعيب أبو سلامة عن تقديره لرعاية محافظ أسوان لهذا الحفل، موضحاً أن حلقات التحفيظ لا تقتصر على التلقين فقط، بل تشمل: دروس التلاوة وأحكام التجويد، وغرس القيم والأخلاقيات السمحة (الرحمة، الإنسانية، وحب الوطن)، ومعسكرات مراجعة مكثفة لضمان إتمام الحفظ بدقة وإتقان.

وفي ختام الحفل، كرم السكرتير العام المساعد السيدات الخاتمات، حيث وزع عليهن شهادات التقدير والهدايا التذكارية، وسط أجواء من الفرحة والاحتفاء بهذا الإنجاز الروحاني والتعليمي الكبير.

خاتمات القرآن الكريم تكريم خاتمات القرآن الكريم أسوان

