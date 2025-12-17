"ملكوش دعوة بالأرض".. رسالة تحذيرية من جون إدوارد للاعبي الزمالك

وجّه جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، تحذيرًا واضحًا لجميع لاعبي الفريق بضرورة الابتعاد التام عن أزمة أرض النادي، مؤكدًا أن الفريق الأول ليس طرفًا في هذه الأزمة، وأن تركيز اللاعبين يجب أن ينصب بالكامل على الجوانب الفنية داخل الملعب.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن المدير الرياضي طالب لاعبي الزمالك بالتركيز فقط على المباريات والتدريبات، وعدم الانشغال أو الحديث عن أي أمور إدارية أو خارج إطار الفريق، في ظل المرحلة المهمة التي يمر بها النادي.

وشدد جون إدوارد على أن الأزمة المالية التي يواجهها الزمالك تسير في طريقها للحل، موضحًا أنه تم صرف جزء من مستحقات اللاعبين الأجانب بالفعل، على أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة صرف جزء آخر من مستحقات باقي لاعبي الفريق.

وفي السياق ذاته، يواصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، في إطار سعي الفريق لتحقيق نتائج إيجابية واستعادة الاستقرار الفني.