مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

باريس سان جيرمان

- -
19:00

فلامنجو

كأس ملك أسبانيا

تالافيرا

- -
22:00

ريال مدريد

كأس كاراباو

مانشستر سيتي

- -
21:30

برينتفورد

كأس كاراباو

نيوكاسل

- -
22:15

فولهام

جميع المباريات

إعلان

"ملكوش دعوة بالأرض".. رسالة تحذيرية من جون إدوارد للاعبي الزمالك

كتب : محمد خيري

09:57 ص 17/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جون إدوارد خلال مباراة الزمالك والمصري
  • عرض 10 صورة
    جون إدوارد وعمر جابر وعبدالرحمن إسماعيل
  • عرض 10 صورة
    جون إدوارد وهشام نصر
  • عرض 10 صورة
    جون إدوارد ومدرب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    جون إدوارد
  • عرض 10 صورة
    جون إدوارد
  • عرض 10 صورة
    الزمالك
  • عرض 10 صورة
    شيكو بانزا وعمر جابر ثنائي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    الزمالك 2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجّه جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، تحذيرًا واضحًا لجميع لاعبي الفريق بضرورة الابتعاد التام عن أزمة أرض النادي، مؤكدًا أن الفريق الأول ليس طرفًا في هذه الأزمة، وأن تركيز اللاعبين يجب أن ينصب بالكامل على الجوانب الفنية داخل الملعب.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن المدير الرياضي طالب لاعبي الزمالك بالتركيز فقط على المباريات والتدريبات، وعدم الانشغال أو الحديث عن أي أمور إدارية أو خارج إطار الفريق، في ظل المرحلة المهمة التي يمر بها النادي.

وشدد جون إدوارد على أن الأزمة المالية التي يواجهها الزمالك تسير في طريقها للحل، موضحًا أنه تم صرف جزء من مستحقات اللاعبين الأجانب بالفعل، على أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة صرف جزء آخر من مستحقات باقي لاعبي الفريق.

وفي السياق ذاته، يواصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، في إطار سعي الفريق لتحقيق نتائج إيجابية واستعادة الاستقرار الفني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الومالك أخبار الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك جون إدوارد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا
"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور