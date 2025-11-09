إعلان

"يا جماعة أنا دبحت مراتي وابني".. تفاصيل جديدة في مذبحة زنارة بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

02:36 م 09/11/2025
المنوفية- أحمد الباهي:


في جريمة مروعة شهدتها قرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تخلص شاب من زوجته وابنه الرضيع في ظروف غامضة، مستخدمًا أداة حادة، قبل أن ينشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي معلنًا جريمته.


تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محسن جلال، مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمقتل سيدة تُدعى "آية.ن.ا"، وطفلها الرضيع على يد زوجها المدعو "محمود. ش" البالغ من العمر 28 عامًا، باستخدام سكين داخل منزلهما بقرية زنارة.


وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لعرضهما على الطب الشرعي، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات في ملابسات الحادث.


وكشفت التحريات أن الزوج متزوج منذ نحو عامين، وكانت زوجته من قرية كفر جنزور وتبلغ من العمر 22 عامًا، طالبة جامعية، ولديهما طفل لم يتجاوز بضعة أشهر، كما تبين أن الزوج كان يعمل في المملكة العربية السعودية وعاد إلى مصر يوم الخميس الماضي.


وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، نشر المتهم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا مرفقًا بصورة زوجته ورضيعه كتب فيه: "يا جماعة أنا دبحت مراتي وابني"، ما تسبب في حالة من الذهول والصدمة بين الأهالي.


تمكنت قوات المباحث بقيادة المقدم أحمد عبدالقوي، رئيس مباحث مركز تلا، من القبض على المتهم، وتم حذف الصور من مواقع التواصل الاجتماعي لبشاعتها، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


