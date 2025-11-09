المنوفية– أحمد الباهي:

سادت حالة من الصدمة بين أهالي قرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، عقب ارتكاب شاب جريمة قتل بحق زوجته وطفله الرضيع، قبل أن يقوم بنشر صورة توثق الحادث عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كان اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بقيام المدعو "محمود. ش"، مقيم بقرية زيارة التابعة لدائرة المركز، بإنهاء حياة زوجته ورضيعه داخل منزلهما.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم نشر صورة للجريمة عقب ارتكابها على منصة "فيسبوك"، مما أثار حالة من الذعر والاستياء بين أهالي القرية، الذين سارعوا إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز تلا إلى محل البلاغ، وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه.

كما تمكنت الأجهزة المختصة من حذف الصورة من على المنصة الرقمية نظرًا لبشاعتها، فيما تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة، وقررت استدعاء شهود العيان وسماع أقوال أسرة الضحية والمتهم للوقوف على دوافع الجريمة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف الملابسات الكاملة للحادث، وبيان ما إذا كانت هناك خلافات أسرية أو أزمات نفسية وراء ارتكاب الجريمة.