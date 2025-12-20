مصرع تلميذة بعد تناولها طعامًا فاسدًا في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقيت تلميذة تبلغ من العمر 11 عامًا، مصرعها متأثرة بإصابتها بعد تناولها طعامًا فاسدًا في العزبة المستجدة بطما شمال محافظة سوهاج.

تلقت الأجهزة المختصة بلاغًا من مستشفى طما المركزي بوصول "آية م." في حالة إعياء شديد، إثر تناولها طعامًا فاسدًا، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.

وتبين أن الفتاة تناولت وجبة منزلية بالإضافة إلى كيس إندومي.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.