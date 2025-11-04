الفرعون الذي حكم العالم بعد موته.. حكاية المقبرة التي ولدت معها الأسطورة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

انتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع نشوب حريق بمنطقة حي الكرامة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، كما أمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وطلبت شهود العيان لسماع أقوالهم حول الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة الكاملة على الحريق بعد الدفع بـ15 سيارة إطفاء وتعزيزات أمنية، وفرض كردون أمني بمحيط المنطقة لمنع امتداد ألسنة اللهب وضمان سلامة المواطنين.

وبعد السيطرة على النيران، نفذت القوات أعمال التبريد المكثف بموقع الحريق لمنع تجدد الاشتعال، واستمرت حتى التأكد من تأمين المكان بالكامل.

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن السبب وراء الحريق هو ماس كهربائي بأحد المحال، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لتحديد الأسباب النهائية وحصر الخسائر المادية.

وحسب روايات شهود العيان، فقد تفحم المبنى بالكامل، وارتفعت ألسنة اللهب لتطال واجهات المول، حتى بدا الليل وكأنه نهار بسبب الضوء الناتج عن الحريق، ما أثار حالة من الهلع بين المواطنين في المنطقة.