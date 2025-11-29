مصرع سائق جراء سقوط سيارته في ترعة الرمادي بالأقصر

"تم البتر".. رسالة للمتهم في قضية المنشار تكشف تفاصيل جديدة عن جريمته

الأقصر - محمد محروس:

لقي سائق مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوط سيارته في ترعة الرمادي بقرية المساوية التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، في حادث مؤسف وقع أثناء سيره بالطريق الزراعي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بسقوط سيارة داخل الترعة، وانتقلت قوة من مركز شرطة إسنا وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال السيارة والجثمان.

وجرى نقل جثمان السائق إلى مستشفى إسنا المركزي، والتحفظ عليه لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتواصل الأجهزة المختصة فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسباب وظروف وقوعه.