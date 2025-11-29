إعلان

مصرع سائق جراء سقوط سيارته في ترعة الرمادي بالأقصر

كتب : محمد محروس

07:57 م 29/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مكان الحادث
  • عرض 4 صورة
    تجمع الأهالي بجوار الترعة
  • عرض 4 صورة
    موقع الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر - محمد محروس:

لقي سائق مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوط سيارته في ترعة الرمادي بقرية المساوية التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، في حادث مؤسف وقع أثناء سيره بالطريق الزراعي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بسقوط سيارة داخل الترعة، وانتقلت قوة من مركز شرطة إسنا وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال السيارة والجثمان.

وجرى نقل جثمان السائق إلى مستشفى إسنا المركزي، والتحفظ عليه لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتواصل الأجهزة المختصة فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسباب وظروف وقوعه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط سيارة مصرع سائق ترعة الرمادي الأقصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط اضطراري وتحرك عاجل.. خلل تقني يضرب 6 آلاف طائرة إيرباص A320