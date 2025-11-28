إعلان

انطلاق انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة بالإسكندرية (صور)

كتب : محمد البدري

10:59 ص 28/11/2025
الإسكندرية - محمد البدري:

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، أعمال الجمعية العمومية لنادي سموحة الرياضي بالإسكندرية للتصويت واختيار مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2025–2029، وذلك من خلال 100 لجنة انتخابية تم تجهيزها لاستقبال الأعضاء.

وتُجرى العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، إلى جانب متابعة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، التي تتابع سير التصويت لحظة بلحظة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للانتخابات في الأندية الرياضية.

ويحق لـ111034 عضوًا الإدلاء بأصواتهم وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة، فيما يُشترط لاكتمال النصاب القانوني حضور 10 آلاف عضو على الأقل، بحسب لائحة النظام الأساسي للنادي.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساءً، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات داخل اللجان فور تحقق النصاب القانوني، يليها مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية بحضور ما لا يقل عن ثلث الأعضاء المسجلين. وفي حال عدم اكتمال النصاب، تُعلّق عملية الفرز.

الجمعية العمومية لنادي سموحة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية الأندية الرياضية انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة

