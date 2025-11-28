انطلاق انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة بالإسكندرية (صور)

بعد فيديو "استغاثة معلمة من طلاب".. تعليم الإسكندرية تُصدر بيانًا عاجلًا

حمولتها 25 ألف سيارة.. ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر ناقلة في العالم (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، أعمال الجمعية العمومية لنادي سموحة الرياضي بالإسكندرية للتصويت واختيار مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2025–2029، وذلك من خلال 100 لجنة انتخابية تم تجهيزها لاستقبال الأعضاء.

وتُجرى العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، إلى جانب متابعة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، التي تتابع سير التصويت لحظة بلحظة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للانتخابات في الأندية الرياضية.

ويحق لـ111034 عضوًا الإدلاء بأصواتهم وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة، فيما يُشترط لاكتمال النصاب القانوني حضور 10 آلاف عضو على الأقل، بحسب لائحة النظام الأساسي للنادي.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساءً، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات داخل اللجان فور تحقق النصاب القانوني، يليها مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية بحضور ما لا يقل عن ثلث الأعضاء المسجلين. وفي حال عدم اكتمال النصاب، تُعلّق عملية الفرز.