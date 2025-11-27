نقل قاتل مهندس الإسكندرية إلى مستشفى العباسية -صور

نقلت مأمورية أمنية خاصة المتهم بقتل المهندس عبد الله الحمصاني في الإسكندرية إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية، لعرضه على لجنة طبية متخصصة وبيان مدى سلامة قواه العقلية، وذلك تنفيذًا لقرار المحكمة.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، قررت الأحد الماضي، إحالة المتهم إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية، لبيان مدى سلامة قواه العقلية، وتأجيل نظر القضية إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعة وسماع أقوال شهود الإثبات والطبيب الشرعي.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، وعضوية المستشارين طارق الصيرفي، وشريف جبر، وعمر سليم، وأمانة سر أحمد يوسف، فيما حضر المتهم داخل قفص الاتهام مرتديًا الجلباب الأزرق ذاته الذي ارتُكبت به الجريمة.

جثة مهندس على الرصيف

تعود أحداث القضية إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة كرموز يفيد بقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية تجاه آخر بمنطقة الموقف الجديد، ما أسفر عن مصرعه في الحال. وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه يُدعى عبد الله أحمد الحمصاني، حاصل على بكالوريوس هندسة ويعمل مندوب مبيعات بأحد توكيلات السيارات.

وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم، انتهت بقيام الأخير بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة، قبل أن يفر هاربًا بسيارته.

القبض على المتهم الهارب

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجاني وضبطه، وتبين أنه مهندس مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، سبق إيداعه مصحة نفسية، وعُثر بحوزته على السلاح المستخدم في الجريمة.

وأظهرت التحقيقات أن علاقة صداقة كانت تربط المتهم بالمجني عليه منذ فترة الدراسة، إلا أن خلافات شخصية نشبت بينهما لاحقًا، على خلفية تعدي المتهم على زوجة المجني عليه بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم التصالح بين الطرفين في نوفمبر 2024، فإن المجني عليه تقدم بشكوى إلى والد المتهم، الذي عنّفه، ما دفع الأخير إلى التخطيط للانتقام.

المتهم عاش 4 سنوات في شرم الشيخ

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بتفاصيل الجريمة، مشيرًا إلى أنه سافر عقب التخرج إلى شرم الشيخ وعمل هناك لمدة أربع سنوات، ثم عاد إلى الإسكندرية عام 2022، حيث لاحظ ابتعاد أصدقائه عنه. وفي مارس 2023، بدأ يفكر في الانتقام من صديقه، وقام بتركيب صور زوجة المجني عليه على صور لأشخاص من ذوي متلازمة داون ونشرها على الإنترنت، ما تسبب في خلافات جديدة بينهما.

وأضاف المتهم أنه يمتلك محلًا لتجارة الذهب، وورث أموالًا عن والدته، واستأجر شقة بالقرب من سكن المجني عليه في شارع الجمعية بمنطقة الهانوفيل، واشترى السيارة والسلاح المستخدم في الجريمة منذ سبتمبر الماضي.

المتهم يعترف: "كان لازم يموت"

وفي يوم الواقعة، أدى صلاة العصر في منزله، ثم توجه إلى مقر عمل المجني عليه بمنطقة الموقف الجديد، وانتظره على الرصيف المقابل للتوكيل، وعند رؤيته أطلق عليه عدة طلقات أردته قتيلًا، قبل أن يلوذ بالفرار. وأكد في اعترافاته أنه غير نادم على ما فعله، قائلاً: "كان لازم يموت.. مش ندمان ومش فارق معايا حاجة بعد ما قتلته".

