اختل توازنها أثناء التنظيف.. إصابة سيدة سقطت من شرفتها في السويس

كتب : حسام الدين أحمد

12:26 م 13/02/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

أصيبت سيدة، صباح اليوم الجمعة، في حادث مروع أثناء تنظيف منزلها استعدادًا لشهر رمضان، بعد أن اختل توازنها وسقطت من شرفة الطابق الرابع في عقار بشارع المدينة المنورة بحي الأربعين بمدينة السويس، ما أدى إلى إصابتها بكسور متفرقة.

وأثار صوت ارتطامها بالأرض انتباه المارة، الذين قام أحدهم على الفور بالاتصال بسيارة الإسعاف. وعلى الفور، وصلت الفرق الطبية إلى موقع الحادث، وقامت برفع المصابة بعناية إلى نقالة ثم نقلها إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج اللازم، وسط متابعة رجال الشرطة الذين استمعوا إلى روايات الشهود وأهل السيدة لتوثيق الحادث.

وأوضحت المعاينة أن الحادث وقع أثناء قيام السيدة بوضع السجاد والفروشات في الشرفة، ما أدى لاختلال توازنها وسقوطها، مؤكدين أن حالتها تحت الرعاية الطبية، فيما باشرت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية وتحريات الحادث.

