إعلان

السلطات المجرية: وفاة نحو 3 وإصابة 22 خلال حريق في بودابست

كتب : مصراوي

01:15 م 13/02/2026

حريق - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بودابست- (أ ب)

ذكرت السلطات المجرية أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب حوالي 22 آخرين إثر اندلاع حريق في مبنى صباح اليوم الجمعة في إحدى ضواحي العاصمة بودابست.

وانتشرت ألسنة اللهب في الساعات الأولى من الصباح داخل بناية من طابقين في منطقة بوداكيسي /ثمانية كيلومترات من بودابست/، لكن رجال إطفاء من العاصمة أخمدوا النيران، وفقا للمديرية العامة الوطنية لإدارة الكوارث.

وتم إرسال ما يربو على 40 مسعفا و18 سيارة إسعاف إلى موقع الحريق. وانتشل رجال الإطفاء العديد من الناجين وثلاث اسطوانات غاز من المبنى. وتم العثور على جثث رجلين وامرأة أسفل سطح منهار في البناية، وفقا لمتحدث باسم لمديرية إدارة الكوارث.

وعالج المسعفون 22 شخصا من الإصابات التي لحقت بهم جراء الحريق، من بينها أربع إصابات تهدد الحياة. وتم نقل المصابين إلى ثمانية مستشفيات في بودابست لتلقي المزيد من العلاج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السلطات المجرية بودابست حريق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لغز جريمة في التجمع الخامس.. صرخة صامتة في "دار مصر" وصديقة روسية خلف الكواليس
حوادث وقضايا

لغز جريمة في التجمع الخامس.. صرخة صامتة في "دار مصر" وصديقة روسية خلف الكواليس
علاج حرقة المعدة.. آثار جانبية خطيرة لدواء شائع يتجاهلها كثيرون
نصائح طبية

علاج حرقة المعدة.. آثار جانبية خطيرة لدواء شائع يتجاهلها كثيرون
الأهلي يرفض عرضا سعوديا لضم مصطفى شوبير
رياضة محلية

الأهلي يرفض عرضا سعوديا لضم مصطفى شوبير
حسام حسن وزوجته يؤديان مناسك العمرة
مصراوي ستوري

حسام حسن وزوجته يؤديان مناسك العمرة
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذيرات جوية عاجلة.. الأرصاد: زيادة شدة الرياح والأتربة خلال الساعات المقبلة و تدهور الرؤية الأفقية