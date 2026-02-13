السلطات المجرية: وفاة نحو 3 وإصابة 22 خلال حريق في بودابست

بودابست- (أ ب)

ذكرت السلطات المجرية أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب حوالي 22 آخرين إثر اندلاع حريق في مبنى صباح اليوم الجمعة في إحدى ضواحي العاصمة بودابست.

وانتشرت ألسنة اللهب في الساعات الأولى من الصباح داخل بناية من طابقين في منطقة بوداكيسي /ثمانية كيلومترات من بودابست/، لكن رجال إطفاء من العاصمة أخمدوا النيران، وفقا للمديرية العامة الوطنية لإدارة الكوارث.

وتم إرسال ما يربو على 40 مسعفا و18 سيارة إسعاف إلى موقع الحريق. وانتشل رجال الإطفاء العديد من الناجين وثلاث اسطوانات غاز من المبنى. وتم العثور على جثث رجلين وامرأة أسفل سطح منهار في البناية، وفقا لمتحدث باسم لمديرية إدارة الكوارث.

وعالج المسعفون 22 شخصا من الإصابات التي لحقت بهم جراء الحريق، من بينها أربع إصابات تهدد الحياة. وتم نقل المصابين إلى ثمانية مستشفيات في بودابست لتلقي المزيد من العلاج.