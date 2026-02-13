العراق.. اشتعال حريق في بغداد والدفاع المدني يحاصر النيران (صور)

كتب- مصطفى الشاعر:

اندلع حريق في ورشة لتصليح السيارات بمنطقة "العلاوي" بالعاصمة العراقية بغداد، مما استدعى تدخلا فوريا من فرق الدفاع المدني التي تحاصر الحريق حاليا، حيث تعمل الفرق بكامل طاقتها للسيطرة على الحادث ومنع وقوع إصابات بشرية.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، دفعت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، بـ 6 فرق إطفاء معززة بآليات تخصصية، سارعت لموقع الحادث في منطقة العلاوي لإحكام السيطرة على النيران ومنع اتساع رقعتها.

في غضون ذلك، أعلنت مديرية الدفاع المدني نجاح فرقها في إخماد حريق آخر اندلع داخل فندق البارون بمنطقة باب بغداد في كربلاء، مؤكدة السيطرة التامة على النيران ومنع وقوع كارثة في الموقع.

وأوضحت المديرية، في بيان رسمي، أن فرقها نفذت عملية إخلاء ناجحة للنزلاء بالتوازي مع إخماد الحريق الذي اندلع في مطعم الفندق، مؤكدة انتهاء الحادث "دون وقوع إصابات بشرية وبأقل الأضرار المادية الممكنة".