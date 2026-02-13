إعلان

العراق.. اشتعال حريق في بغداد والدفاع المدني يحاصر النيران (صور)

كتب : مصراوي

01:21 م 13/02/2026

اشتعال حريق في بغداد والدفاع المدني يحاصر النيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مصطفى الشاعر:

اندلع حريق في ورشة لتصليح السيارات بمنطقة "العلاوي" بالعاصمة العراقية بغداد، مما استدعى تدخلا فوريا من فرق الدفاع المدني التي تحاصر الحريق حاليا، حيث تعمل الفرق بكامل طاقتها للسيطرة على الحادث ومنع وقوع إصابات بشرية.

1

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، دفعت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، بـ 6 فرق إطفاء معززة بآليات تخصصية، سارعت لموقع الحادث في منطقة العلاوي لإحكام السيطرة على النيران ومنع اتساع رقعتها.

2

في غضون ذلك، أعلنت مديرية الدفاع المدني نجاح فرقها في إخماد حريق آخر اندلع داخل فندق البارون بمنطقة باب بغداد في كربلاء، مؤكدة السيطرة التامة على النيران ومنع وقوع كارثة في الموقع.

3

وأوضحت المديرية، في بيان رسمي، أن فرقها نفذت عملية إخلاء ناجحة للنزلاء بالتوازي مع إخماد الحريق الذي اندلع في مطعم الفندق، مؤكدة انتهاء الحادث "دون وقوع إصابات بشرية وبأقل الأضرار المادية الممكنة".

4

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق بغداد اشتعال حريق الدفاع المدني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رياح محمّلة بالأتربة.. أسيوط ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ
أخبار المحافظات

رياح محمّلة بالأتربة.. أسيوط ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ
ميتا تضيف أدوات ذكاء اصطناعي جديدة إلى "فيسبوك".. ما القصة؟
أخبار و تقارير

ميتا تضيف أدوات ذكاء اصطناعي جديدة إلى "فيسبوك".. ما القصة؟
علاج حرقة المعدة.. آثار جانبية خطيرة لدواء شائع يتجاهلها كثيرون
نصائح طبية

علاج حرقة المعدة.. آثار جانبية خطيرة لدواء شائع يتجاهلها كثيرون
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

كيف تؤثر طريقة تحضير القهوة على قلبك والكوليسترول؟
نصائح طبية

كيف تؤثر طريقة تحضير القهوة على قلبك والكوليسترول؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذيرات جوية عاجلة.. الأرصاد: زيادة شدة الرياح والأتربة خلال الساعات المقبلة و تدهور الرؤية الأفقية