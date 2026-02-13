إعلان

طوارئ بجنوب سيناء لمواجهة رياح وأتربة قوية وارتفاع الأمواج (صور)

كتب : رضا السيد

12:54 م 13/02/2026
تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، حالة من عدم الاستقرار في الطقس نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال، ما دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ القصوى في جميع القطاعات تحسبًا لأي طوارئ محتملة.

وحذّر مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة المسافرين عبر الطرق الدولية من مخاطر الرياح، داعيًا إلى توخي الحذر أثناء القيادة واتباع إرشادات السلامة حفاظًا على الأرواح.

وأوضح مركز العمليات وإدارة الأزمات، أن الطقس في المدن مائل للدفء نهارًا وغائم جزئيًا، بينما يكون شديد البرودة ليلًا، خاصة في مدينة سانت كاترين، مع نشاط للرياح تجاوزت سرعتها 36 كيلومترًا في الساعة.

وأكد المركز أن حالة الملاحة بالموانئ البحرية غير مستقرة، ما أدى إلى غلق ميناء نويبع البحري نتيجة سوء الأحوال الجوية، حيث تراوحت سرعة الرياح بين 22 و25 عقدة جنوبية، وارتفعت الأمواج بين 3 و4 أمتار، مع اضطراب شديد في حالة البحر، ما استدعى إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأصدر اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، ومتابعة الخرائط المناخية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتفعيل غرف العمليات لمواجهة أي مخاطر محتملة، ومنع الأنشطة البحرية لحماية الأرواح والممتلكات.

كما وجه محافظ جنوب سيناء بتهيئة المعدات الثقيلة ونشرها في المناطق المعرضة للسيول، والتنسيق مع إدارات المرور لنشر الحملات المرورية والرادارات على الطرق الدولية، والحث على الالتزام بالسرعات المقررة ورفع تراكمات الرمال الناتجة عن الرياح حفاظًا على سلامة المسافرين.

