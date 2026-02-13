إعلان

أجبروه على ارتداء بدلة رقص.. كيف خطط المتهمون لإذلال شاب في الشارع ببنها؟

كتب : أسامة علاء الدين

01:04 م 13/02/2026

كيف خطط المتهمون لإذلال شاب في الشارع ببنها؟

شهدت قرية ميت عاصم بمركز بنها بمحافظة القليوبية واقعة اعتداء أثارت جدلًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعديًا جماعيًا على شاب، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك بسرعة لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتورطين.

وكشفت التحريات أن المتهمين توجهوا إلى منزل عائلة المجني عليه وسألوا عن الشاب "إسلام"، الذي كان برفقة ابنة أحدهم داخل منزل شقيقته. وقامت شقيقته بإحضاره بصحبة الفتاة، ما مهّد لتنفيذ الاعتداء عليه.

وبعد تحليل الفيديو المتداول، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 9 متهمين تورطوا في الواقعة، وأكدت التحريات أن جميعهم غرباء عن القرية ولا يقيمون بها.

وعند مواجهتهم بما رصدته التحريات، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، موضحين أن دوافعهم كانت انتقامية بسبب العلاقة العاطفية بين المجني عليه وابنة أحدهم، وشرحوا تفاصيل التخطيط لملاحقته وتنفيذ الاعتداء.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين ارتدوا ملابس للرقص أثناء دخولهم المنزل في محاولة لإخفاء هويتهم، إلا أن الأهالي تمكنوا من رصدهم وتوثيق الواقعة بالفيديو.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واستدعاء الشهود وسماع أقوالهم، وفحص جميع ملابسات الاعتداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين لضمان تحقيق العدالة وحماية المجتمع من أي أعمال عنف مستقبلية.

محافظة القليوبية الأجهزة الأمنية بدلة رقص

