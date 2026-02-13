كتب – سيد متولي

يبدأ ملايين الأشخاص يومهم بفنجان قهوة، دون إدراك تأثير طريقة تحضير هذا المشروب الشهير على صحة القلب.

وكشفت دراسة لباحثين في السويد، أن القهوة تحتوي على مركبات طبيعية تسمى الديتربين، وأبرزها الكافستول والكاهويول، وهي مواد قد تسهم في رفع الكوليسترول الضار، المرتبط بزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب نتيجة تراكم الدهون داخل الشرايين.

وبحسب موقع verywellhealth ، تختلف كمية هذه المركبات وفقا لطريقة التحضير، فالقهوة المحضرة باستخدام فلاتر ورقية، مثل القهوة المقطرة، الأقل احتواء على المواد التي ترفع الكوليسترول، لأن الفلتر الورقي يحجز نسبة كبيرة منها قبل وصولها إلى الكوب.

أما القهوة غير المفلترة، مثل التركية، تحتوي على نسب أعلى من تلك المركبات، ما قد ينعكس سلبا على مستويات الكوليسترول عند استهلاكها بكثرة.

كما كشفت النتائج أن بعض ماكينات القهوة في أماكن العمل لا تقوم بتصفية القهوة بشكل فعال، وهو ما قد يجعل استهلاكها اليومي عاملا خفيا يؤثر على صحة القلب بمرور الوقت.

كيف تحمي نفسك من الخطر؟

ووفقا للباحثين، فإن استبدال 3 أكواب يوميا من القهوة غير المفلترة بأخرى مفلترة ورقيا، خمسة أيام أسبوعيا، قد يسهم في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 13% خلال 5 سنوات.

تأثير القهوة على القلب

تشير أبحاث عديدة إلى أن تناول 3 إلى 4 أكواب يوميا قد يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية وبعض أنواع السرطان وحتى الزهايمر، لكن الأمر يعتمد على طريقة التحضير والاعتدال في الاستهلاك.

