توسعة شوارع وتجميل كباري.. "خطة إنقاذ" مرورية بالزقازيق (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

كشف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، عن ملامح خطة شاملة تنفذها الأجهزة التنفيذية لرفع كفاءة البنية التحتية، تستهدف "إنقاذ" الشرايين المرورية والكباري الحيوية بمختلف المراكز والمدن، لتحقيق السيولة المرورية وتعزيز عوامل السلامة على الطرق الرئيسية.

وفي قلب مدينة الزقازيق، أوضح محمد أبو هاشم، رئيس حي ثان، انتهاء الفرق الفنية من تجميل وتأمين الممر المؤدي إلى "كوبري الشبان المسلمين" عبر تركيب بلاط الإنترلوك وصيانة الحواجز الحديدية ودهان الأرصفة، في خطوة تستهدف تحسين المظهر الحضاري للمدينة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

أنفاق ومحاور

وامتدت أيادي التطوير لتشمل شبكة عبور المشاة، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة كوبري المشاة أمام مديرية الصحة وكوبري "الشبان المسلمين"، بالتوازي مع تطوير نفق شارع "الحمام" ونفق "المحطة"، لضمان عبور آمن للمواطنين وتيسير حركتهم اليومية بعيدًا عن مخاطر الطريق.

صيانة وتوسعة

وعلى صعيد متصل، تجري حاليًا أعمال صيانة وإصلاح دقيقة لعدد من الكباري المحورية، أبرزها كباري "الصاغة" و"بردين" و"أبو الأخضر" و"المشروع"، تزامنًا مع تنفيذ مخطط توسعة ورصف لشوارع "سعد زغلول" و"الجلاء" و"الجيش"، لاستيعاب الكثافات المرورية المتزايدة وإعادة الانضباط للشارع الشرقاوي.