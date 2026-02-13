ضرب وإذلال.. شهود عيان يروون لحظة إجبار شاب على ارتداء بدلة رقص ببنها

شهدت قرية ميت عاصم بمركز بنها بمحافظة القليوبية، واقعة اعتداء أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص يعتدون على شاب ويجبرونه على ارتداء بدلة رقص والوقوف أعلى كرسي في مشهد أثار استياء وغضب الأهالي.

وأكد شهود عيان تواجدوا بالقرب من منزل المجني عليه في الساعة الثامنة صباحًا، أن نحو 15 شخصًا دخلوا المنطقة يسألون عن الشاب "إسلام".

وأوضح الشهود أن الشاب كان برفقة ابنة أحد المتهمين داخل منزل شقيقته، حيث كانت العلاقة بينهما عاطفية، وأن والد الفتاة طلب عودة الشاب بعدما وافق على الزواج منها.

وأضاف الشهود أن الشاب عند عودته إلى المنزل فوجئ بالمجموعة مسلحة بأسلحة بيضاء، وتعرض للضرب والإذلال، ووصل الأمر إلى إشعال السجائر فيه، في مشهد صادم لم يتمكن أي من الحاضرين من التدخل فيه بسبب الخوف والفزع.

وأظهرت التحريات أن مقطع الفيديو المتداول أكد إجبار الشاب على ارتداء بدلة الرقص والسخرية منه أمام الأهالي قبل الاعتداء عليه بالضرب، ما دفع الأجهزة الأمنية لتكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وبعد تحليل الفيديو وتحديد هوية المتهمين، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 9 أشخاص تورطوا في الواقعة، وأقروا بارتكابها، مبررين فعلتهم بوجود علاقة عاطفية بين المجني عليه وابنة أحدهم وهروبه معها. وأكدت التحريات أن جميع المتهمين غرباء عن القرية ولا يقيمون بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على كافة ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم من قرارات.