تعديل مواعيد مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) في رمضان

أعلنت وزارة النقل والمواصلات ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، اليوم الجمعة، عن انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا / 2026 ميلاديًا من خلال تعديل مواعيد التشغيل لخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم، وذلك في إطار تقديم خدمات مميزة للمواطنين وتيسيرًا على جمهور الركاب.

وينشر مصراوي في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لمواعيد المترو والقطار الكهربائي الخفيف في رمضان 2026، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة.

مواعيد تشغيل قطارات المترو في رمضان 2026

الخط الأول لمترو الأنفاق :

قيام أول قطار من محطات الخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان - المرج الجديدة) الساعة 5:15 صباحًا.

قيام آخر قطار من حلوان والمرج الجديدة الساعة 12:15 صباحًا.

الخط الثاني لمترو الأنفاق :

قيام أول قطار من محطات الخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة - المنيب) الساعة 5:15 صباحًا.

قيام آخر قطار من شبرا الخيمة الساعة 12:30 صباحًا.

قيام آخر قطار من المنيب الساعة 12:40 صباحًا.

الخط الثالث لمترو الأنفاق :

قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس الساعة 5:15 صباحًا.

قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة الساعة 12:06 صباحًا.

قيام آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور الساعة 12:23 صباحًا.

قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة 5:20 صباحًا، ومن محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة 5:15 صباحًا

قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة 12:02 صباحًا

قيام آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة 12:26 صباحًا.

ويتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثاني للمترو بمحطة أنور السادات الساعة 1:00 صباحًا، بينما يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول و الثالث للمترو بمحطة جمال عبد الناصر وبين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة العتبة الساعة 12:30 صباحًا، في حين يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة جامعة القاهرة الساعة 12:15 صباحًا

وأوضح "البيان" أنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط خلال شهر رمضان المبارك، علمًا بأنه سيتم تقليل زمن التقاطر خلال ساعات الذروة المسائية قبل وقت الإفطار إلى 4.30 دقيقة وذلك لاستيعاب وتسهيل الكثافة العالية الركاب.

وأضاف بيان "النقل" أن إجمالي عدد الرحلات بخطوط المترو الثلاثة خلال أيام العمل العادية في شهر رمضان المعظم، هو كالتالي:

الخط الأول للمترو 488 رحلة

الخط الثاني للمترو 610 رحلة

الخط الثالث للمترو 461 رحلة

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT في رمضان 2026

وكشفت وزارة النقل، مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT في رمضان 2026، وجاءت كالتالي:

قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحًا

قيام أول قطار من الفنون والثقافة في اتجاه عدلي منصور الساعة 6:04 صباحًا.

قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 11:15 مساءً

قيام قطار مباشر من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة الساعة 7:30 صباحًا ، والساعة 8:00 صباحًا

قيام أول قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة الساعة 6:34 صباحًا.

قيام أول قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور الساعة 6:01 صباحًا.

قيام آخر قطار من عدلي منصور وأيضاً من الفنون والثقافة في اتجاه بدر الساعة 11:45 مساءً

قيام أول قطار من العبور الجديدة في اتجاه عدلي منصور الساعة 6:47 صباحًا.

قيام آخر قطار من محطة العبور الجديدة في اتجاه عدلي منصور الساعة 11:39 مساءً

ويذكر أنه سيتم تقليل زمن التقاطر خلال ساعات الذروة المسائية قبل وقت الإفطار إلى 8 دقائق وذلك لاستيعاب وتسهيل الطاقة الاستيعابية العالية للركاب، كما أن إجمالي عدد الرحلات للقطار الكهربائي الخفيف (LRT) خلال أيام العمل العادية في شهر رمضان المعظم 266 رحلة.

وأشار البيان إلى تكليفات الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل والمواصلات، لرئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف (LRT ) لاستمرار المتابعة الدقيقة لحركة التشغيل من خلال غرف التحكم المركزي.

وشملت التكليفات أيضًا تواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات مع الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتخفيف الازدحام، و رفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الطوارئ المنتشرة في المحطات واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة أي أعطال طارئة وإصلاحها على الفور وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام شهر رمضان المبارك.