إعلان

السيطرة على حريق بأرض مخلفات في منطقة المطار بالإسكندرية - صور

كتب : مصراوي

09:58 م 12/02/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    السيطرة على حريق بأرض مخلفات في منطقة المطار بالإسكندرية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، على حريق اندلع في أرض تحتوي على مخلفات بمنطقة المطار شرق المحافظة، دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بنشوب حريق في أرض فضاء عند كوبري المطار بجوار مدرسة أنطونيادس نطاق حي شرق.

انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف، يرافقهم قوة أمنية، إلى مكان الحادث، وتبين نشوب حريق في أرض بمساحة 20 × 40 مترا تستخدم كمخزن تجميع مخلفات بلاستيكية وكرتون دون أن تسفر عن إصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الحماية المدنية بالإسكندرية حريق بأرض مخلفات منطقة المطار الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف يؤثر قرار المركزي خفض الفائدة على سعر الذهب؟ خبير يوضح
اقتصاد

كيف يؤثر قرار المركزي خفض الفائدة على سعر الذهب؟ خبير يوضح
ترامب: نريد التوصل لاتفاق مع إيران وإلا ستتعرض لصدمة
شئون عربية و دولية

ترامب: نريد التوصل لاتفاق مع إيران وإلا ستتعرض لصدمة

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة.. ماذا يعني للاقتصاد؟- ملف خاص
أخبار البنوك

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة.. ماذا يعني للاقتصاد؟- ملف خاص

"حان موعد رحيله".. حفيظ دراجي يثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

"حان موعد رحيله".. حفيظ دراجي يثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح
سر الحاسة السادسة.. لماذا نشعر أحيانا بما سيحدث؟
نصائح طبية

سر الحاسة السادسة.. لماذا نشعر أحيانا بما سيحدث؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان