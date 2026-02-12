السيطرة على حريق بأرض مخلفات في منطقة المطار بالإسكندرية - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، على حريق اندلع في أرض تحتوي على مخلفات بمنطقة المطار شرق المحافظة، دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بنشوب حريق في أرض فضاء عند كوبري المطار بجوار مدرسة أنطونيادس نطاق حي شرق.

انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف، يرافقهم قوة أمنية، إلى مكان الحادث، وتبين نشوب حريق في أرض بمساحة 20 × 40 مترا تستخدم كمخزن تجميع مخلفات بلاستيكية وكرتون دون أن تسفر عن إصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.