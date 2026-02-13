قالت المخرجة شيرين عادل إن مسلسل "الكينج" يجمع بين أكثر من عنصر درامي في الوقت نفسه، فالقصة جذبت انتباهها بسبب أجواء الحارة، ومساحات الأكشن، والعلاقات الاجتماعية المتشابكة، معتبرة أن المسلسل يقدم "كوكتيل" درامي متكامل.

وأضافت شيرين في بيان صحفي صادر عن مجموعة MBC مصر، أن تعاونها مع مؤلف العمل محمد صلاح العزب ليس الأول، إذ جمعتهما أعمال سابقة ناجحة، وهو ما خلق حالة من الثقة المتبادلة، مؤكدة أن وجود محمد إمام على رأس البطولة كان عاملاً مهماً في حماسها لكونه من النجوم الذين تفضل العمل معهم، خاصة بعد سلسلة النجاحات التي جمعتهما في أعمال سابقة مثل "دلع بنات" و"هوجان" و"النمر"، معبرة عن أملها في أن يحقق العمل نجاح أكبر لدى الجمهور.

وفيما يخص مشاهد الأكشن، أكدت شيرين عادل أن هذا النوع من المشاهد يتطلب حسابات دقيقة للغاية، مشيرة إلى أن كل مشهد أكشن يتم التحضير له عبر عدد كبير من البروفات والمعاينات قبل التصوير، حتى تكون كل حركة محسوبة بدقة، لأن أي خطأ بسيط في هذا النوع من المشاهد قد يؤدي إلى إصابات.

وتحدثت شيرين عادل عن التزام محمد إمام الشديد في مشاهد الأكشن، مؤكدة أنه من الممثلين الذين يفضلون تنفيذ المشاهد بأنفسهم قدر الإمكان، حتى في الحالات التي يكون فيها دوبلير حاضراً، موضحة أنها حاولت في بعض المشاهد إقناعه بالاستعانة بالدوبلير، خاصة في اللقطات الخطرة، لكنه أصر على تنفيذها بنفسه، وهو ما انعكس على مصداقية المشاهد.

وتطرقت شيرين عادل إلى تجربة التصوير خارج مصر، موضحة أن الجزء الأساسي من المشاهد الخارجية تم تصويرها في ماليزيا، نظراً لملاءمة الطقس وتنوع المواقع، مقارنة بدول أوروبية كانت تشهد طقساً شديد البرودة في وقت التصوير، مؤكدة أن اختيار ماليزيا وفر مواقع تصوير متنوعة للغاية، ما بين الطبيعة الخضراء، والمناطق الحديثة، والطابع الآسيوي المميز، وهو ما انعكس بصرياً على العمل بشكل مختلف.

ولفتت شيرين إلى أن العمل داخل مصر كان مليئاً بالتنقل بين مواقع مختلفة، من الحواري الشعبية إلى المناطق الأكثر ثراء، والبحر، والشوارع، وهو ما يعكس تنوع البيئة المصرية داخل المسلسل.

واختتمت شيرين عادل حديثها بالتأكيد على أن مرحلة التحضير كانت من أهم مراحل العمل، ولا تقل أهمية عن التصوير نفسه، مشيرة إلى أنها تحرص دائماً على تخصيص وقت كافٍ للإعداد، سواء على مستوى اختيار المواقع، وبناء الشخصيات وتفاصيل الملابس والإكسسوارات وطريقة الأداء، معتبرة أن هذا التحضير المسبق هو ما يجعل عملية التصوير أكثر سلاسة، ويمنح العمل في النهاية شكله المتكامل.

يُعرض المسلسل على شبكة قنوات "MBC مصر"، وتنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع بين الأخوة الثلاثة حمزة، وزمزم، وياقوت، أبناء المعلم سعد الدباح أحد تجار السلاح، والذي يرحل تاركاً لهم ميراثاً مُعقداً، ويبدأ الصراع بينهم في أجواء خارج إطار القانون مما يورطهم في الكثير من المشاكل والأزمات المُعقدة.

"الكينج" دراما اجتماعية مليئة بأجواء الأكشن والإثارة على مدار 30 حلقة، من خلال نافذة على عالم شعبي شديد التعقيد، تحكمه القوة وتديره المصالح، فلا تُحسم الصراعات بالكلمات وحدها، بل بالمواقف والقرارات المصيرية، داخل هذا الإطار، يرسم المسلسل صورة لواقع تتداخل فيه العلاقات العائلية مع حسابات النفوذ، وتتحول الحياة اليومية إلى معركة مستمرة من أجل البقاء.

تتبع الحلقات رحلة "حمزة الدباح" الشهير بـ"الكينج" الذي يقوم ببطولته النجم محمد إمام وعلاقته بعائلته وأخته "زمزم الدباح" التي تقوم بدورها حنان مطاوع وشقيقه "ياقوت الدباح" الذي يقوم بدوره مصطفى خاطر، نتابع رؤيته الخاصة للحياة وطريقه المختلف في التعامل مع قسوتها، ورغم رابطة الدم التي تجمعهم، فإن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية تدفعهم تدريجياً إلى مواقف متباينة، لتصبح الأخوة نفسها ساحة صراع غير معلن، تتداخل فيها مشاعر الحب بالخوف، والدعم بالشك.

مُسلسل "الكينج" من بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، سامي مغاوري، كمال أبو رية، حجاج عبدالعظيم، انتصار، عماد رشاد، بسنت شوقي، لبنى ونس، أحمد فهيم، أحمد كشك، ياسر الزنكلوني، محمد خميس، مصطفى البنا، ياسر عزت، حمزة ياسر، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.