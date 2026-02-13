إزالة 219 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إزالة 219 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأوضح المحافظ أن حالات الإزالة شملت 67 حالة على أراضٍ تابعة لأملاك الدولة، و152 حالة على الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة في جميع مراكز المحافظة، وفقًا للبرنامج الزمني المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الحالية لإزالة التعديات تنفذ على ثلاث مراحل متتالية، بدأت المرحلة الأولى في 10 يناير واستمرت حتى نهاية الشهر، والمرحلة الثانية من 7 إلى 27 فبراير الجاري، على أن تختتم المرحلة الثالثة في الفترة من 7 إلى 27 مارس المقبل.