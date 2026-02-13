إعلان

رياح محمّلة بالأتربة.. أسيوط ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

كتب : محمود عجمي

12:29 م 13/02/2026

اللواء دكتور هشام أبو النصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة، تزامنًا مع التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن موجة عدم استقرار جوي متوقعة يوم الجمعة 13 فبراير.

وأوضح المحافظ أن التوقعات تشير إلى نشاط ملحوظ للرياح على معظم مناطق المحافظة، مصحوبًا بإثارة للأتربة والرمال، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق، خاصة الطرق الصحراوية والمكشوفة، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة المتوقع، الأمر الذي يستلزم اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر.

وأكد اللواء أبو النصر أن الأجهزة التنفيذية تتابع المستجدات بشكل مستمر من خلال غرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق الدائم مع الجهات المعنية والاستعداد الفوري للتعامل مع أي تطورات ناتجة عن نشاط الرياح.

كما وجّه المحافظ إدارات المرور والحماية المدنية والإسعاف وشركات المرافق بمراجعة جاهزية المعدات وفرق الطوارئ، والتأكد من تثبيت اللوحات الإعلانية وفحص أعمدة الإنارة والمباني والمنشآت الحيوية تحسبًا لأي تأثيرات ناتجة عن قوة الرياح.

وحذر محافظ أسيوط المواطنين من التواجد أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو بالقرب من المباني المتهالكة خلال فترات نشاط الرياح، داعيًا إلى القيادة بحذر شديد على الطرق مع احتمالية انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مؤكدًا أن الالتزام بالإرشادات والتعليمات يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هشام أبو النصر محافظ أسيوط الطقس السيئ الهيئة العامة للأرصاد الجوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. شيرين عادل: محمد إمام أصر على تنفيذ مشاهد خطرة في "الكينج"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. شيرين عادل: محمد إمام أصر على تنفيذ مشاهد خطرة في "الكينج"
أحمد رمزي يواصل تصوير "فخر الدلتا" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

أحمد رمزي يواصل تصوير "فخر الدلتا" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
رفضت زواجهما.. التحقيق مع شاب ذبح والدة خطيبته بالمرج
حوادث وقضايا

رفضت زواجهما.. التحقيق مع شاب ذبح والدة خطيبته بالمرج
"بيع شورتات ارتدتها اللاعبات".. واقعة غريبة في الدوري الإيطالي للسيدات
كرة نسائية

"بيع شورتات ارتدتها اللاعبات".. واقعة غريبة في الدوري الإيطالي للسيدات
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة.. ماذا يعني للاقتصاد؟- ملف خاص
تحذيرات جوية عاجلة.. الأرصاد: زيادة شدة الرياح والأتربة خلال الساعات المقبلة و تدهور الرؤية الأفقية