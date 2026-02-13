رياح محمّلة بالأتربة.. أسيوط ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة، تزامنًا مع التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن موجة عدم استقرار جوي متوقعة يوم الجمعة 13 فبراير.

وأوضح المحافظ أن التوقعات تشير إلى نشاط ملحوظ للرياح على معظم مناطق المحافظة، مصحوبًا بإثارة للأتربة والرمال، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق، خاصة الطرق الصحراوية والمكشوفة، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة المتوقع، الأمر الذي يستلزم اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر.

وأكد اللواء أبو النصر أن الأجهزة التنفيذية تتابع المستجدات بشكل مستمر من خلال غرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق الدائم مع الجهات المعنية والاستعداد الفوري للتعامل مع أي تطورات ناتجة عن نشاط الرياح.

كما وجّه المحافظ إدارات المرور والحماية المدنية والإسعاف وشركات المرافق بمراجعة جاهزية المعدات وفرق الطوارئ، والتأكد من تثبيت اللوحات الإعلانية وفحص أعمدة الإنارة والمباني والمنشآت الحيوية تحسبًا لأي تأثيرات ناتجة عن قوة الرياح.

وحذر محافظ أسيوط المواطنين من التواجد أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو بالقرب من المباني المتهالكة خلال فترات نشاط الرياح، داعيًا إلى القيادة بحذر شديد على الطرق مع احتمالية انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مؤكدًا أن الالتزام بالإرشادات والتعليمات يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.